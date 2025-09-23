Το ένα μετά το άλλο πολλά κράτη - μέλη του ΟΗΕ αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος ενώ σιγά - σιγά ξεκινάει συζήτηση για λύση δύο κρατών στην περιοχή. Αντίδρούν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα σχέδιο για μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα μετά τον πόλεμο, με εντολή του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον Guardian, το σχέδιο αυτό αναμένεται να βρει στήριξη σε πολλές χώρες, αλλά όχι στο Ισραήλ ή στις ΗΠΑ.

«Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, οι σφαγές και οι θάνατοι», δήλωσε ο Μακρόν σε ομιλία του κατά την έναρξη ειδικής συνόδου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Ήρθε η ώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη στον παλαιστινιακό λαό και να αναγνωριστεί το Κράτος της Παλαιστίνης στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν χειροκροτήματα και όρθιες επευφημίες σε τμήμα της αίθουσας, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή χαρακτήρισε την απόφαση της Γαλλίας «ιστορική και θαρραλέα». Ωστόσο, η συνεδρίαση δεν είχε την παρουσία Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, οι οποίοι απέρριψαν την πρωτοβουλία.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε η Παλαιστίνη να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ, λέγοντας ότι «το συνέδριο αυτό είναι ορόσημο, αλλά όχι το τέλος του δρόμου· είναι μόνο η αρχή». Παράλληλα, Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες ετοιμάζονταν να συναντήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν το δικό τους σχέδιο σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ η Γαλλία ενώθηκε με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία αναγνωρίζοντας την Παλαιστίνη ως κράτος.

Όπως γράφει ο Guardian, το βράδυ της Δευτέρας ακολούθησαν κι άλλες αναγνωρίσεις: Μονακό, Βέλγιο, Ανδόρα, Μάλτα και Λουξεμβούργο δήλωσαν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε τρία τέταρτα των μελών του ΟΗΕ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε ότι η κρατική υπόσταση είναι «δικαίωμα και όχι ανταμοιβή» για τους Παλαιστινίους. Παράλληλα καταδίκασε τόσο τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου όσο και την «συλλογική τιμωρία» του παλαιστινιακού λαού.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ χαρακτήρισε τη συνεδρίαση «ντροπιαστικό πολιτικό τσίρκο», ενώ οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε «αντίποινα» από το Ισραήλ, προκαλώντας διπλωματική κρίση κατά τη διάρκεια της 80ής επετείου του ΟΗΕ.

Η Γαλλία προτείνει η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης να αποδυναμώσει τη Χαμάς, αφοπλίζοντάς την και αποκλείοντάς την από την εξουσία, ενώ θα εκπαιδεύει αστυνομικές δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αρχής. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, το Ισραήλ κλιμάκωνε τις επιθέσεις του στη Γάζα, με αναφορές για δεκάδες νεκρούς Παλαιστινίους.

Η Αραβική Λίγκα είχε ήδη ξεκαθαρίσει από τον Ιούλιο ότι η Χαμάς δεν θα έπρεπε να έχει πλέον ρόλο στη διακυβέρνηση και ότι η εξουσία θα πρέπει να περάσει σε μια ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή.

Σύμφωνα με τον Guardian, η συνάντηση με τον Τραμπ θεωρείται η πιο άμεση εμπλοκή του με τα αραβικά κράτη για το μέλλον της Γάζας. Ωστόσο, οι αραβικές χώρες εμφανίζονται αποφασισμένες να μη συμμετάσχουν σε διεθνή δύναμη εάν δεν διασφαλιστεί ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής και ένας σαφής οδικός χάρτης για λύση δύο κρατών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε επίσης προσεκτικά την Παλαιστίνη με βάση τη «Γραμμή του 1949». Η υπουργός Εξωτερικών Γιβέτ Κούπερ κάλεσε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε νέες προσαρτήσεις, τονίζοντας ότι «η επέκταση των εποικισμών απειλεί τη βιωσιμότητα του παλαιστινιακού κράτους».

Η Γαλλία και η Γερμανία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, επέμειναν ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν είναι ενίσχυση της Χαμάς, αλλά ένα βήμα προς μια βιώσιμη λύση δύο κρατών που θα μπορούσε να προσφέρει ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστινίους.