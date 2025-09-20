Η έκρηξη εκτόξευσε ηφαιστειακό υλικό έξι χιλιόμετρα πάνω από τις κορυφές της.

Ηφαίστειο εξερράγη το βράδυ της Παρασκευής στο τουριστικό νησί Φλόρες, στην ανατολική Ινδονησία, αμέσως μετά την έκδοση μέγιστου συναγερμού από τις αρχές, προκαλώντας κυρίως τη διακοπή της λειτουργίας τοπικού αεροδρομίου το Σάββατο.

Η μεγαλύτερη έκρηξη σημειώθηκε στο όρος Lewotobi Laki-Laki, ένα ηφαίστειο ύψους 1.584 μέτρων στο νησί, έλαβε χώρα στις 10.46 μ.μ. (2.46 μ.μ. ώρα Γαλλίας), ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εθνική υπηρεσία ηφαιστειολογίας.

Αρκετές άλλες εκρήξεις καταγράφηκαν το πρωί του Σαββάτου, εκτοξεύοντας τέφρα 2,5 χιλιομέτρων στον ουρανό.

Οι εκρήξεις αυτές έλαβαν χώρα αφότου η γεωλογική υπηρεσία αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο υψηλότερο στην τετραβάθμια κλίμακα της Ινδονησίας το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Muhammad Wafid, επικεφαλής της γεωλογικής υπηρεσίας, κάλεσε τους κατοίκους και τους τουρίστες να μείνουν τουλάχιστον έξι χιλιόμετρα μακριά από τον κρατήρα.

«Η ηφαιστειακή τέφρα από την έκρηξη του όρους θα μπορούσε επίσης να διαταράξει τις λειτουργίες του αεροδρομίου και τις διαδρομές των πτήσεων, εάν εξαπλωθεί προς την περιοχή του αεροδρομίου και τις αεροπορικές διαδρομές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί εσωτερικές πτήσεις στην πόλη Maumere, επίσης στο νησί Φλόρες, ανέστειλε τη λειτουργία του μετά τις εκρήξεις.

Το ηφαίστειο εξερράγη τον Ιούλιο, εκτοξεύοντας μια εντυπωσιακή στήλη τέφρας μήκους 18 χιλιομέτρων, η οποία οδήγησε στην ακύρωση είκοσι πτήσεων στο αεροδρόμιο του τουριστικού νησιού Μπαλί.

Το Laki-Laki, που στα ινδονησιακά σημαίνει «άνθρωπος», γειτνιάζει με ένα άλλο πιο ήσυχο αλλά ψηλότερο ηφαίστειο, με κορυφή στα 1.703 μέτρα, το Περεμπουάν, που σημαίνει «γυναίκα».