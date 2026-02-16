Από την έκρηξη δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

Εξερράγη για πολλοστή φορά το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, εκτοξεύοντας πίδακες λάβας οι οποίοι έφτασαν τα 400 μέτρα σε ύψος.

Η έκρηξη σημειώθηκε τη Κυριακή 15/02, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ να κάνει λόγο για «στήλες» καπνού και τέφρας ύψους άνω των 10.000 μέτρων.

{https://x.com/listen_pods/status/2023436554815861012}

Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), πρόκειται για το 42ο επεισόδιο εκτίναξης λάβας από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ξεκίνησε η τρέχουσα περίοδος διαλείπουσας ηφαιστειακής δραστηριότητας.

{https://x.com/USGSVolcanoes/status/2023410115639181346}

Το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως και παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, καθώς η ένταση και η συχνότητα των εκρήξεων ενδέχεται να μεταβάλλονται γρήγορα.

{https://x.com/trtworld/status/2023408273819373887}

{https://x.com/EcvoGlobalNews/status/2023389030876909821}