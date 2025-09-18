Σχεδόν 80.000 αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν σε όλη τη Γαλλία για τις διαδηλώσεις κατά της λιτότητας Μακρόν.

Η Γαλλία πλήττεται από βαθιά κοινωνική οργή και έτσι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν την Πέμπτη στις απεργιακές κινητοποιήσεις, που παρέλυσαν τη χώρα.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι έδωσαν το «παρών», ενώ το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τον αριθμό σε 500.000. Συνολικά 80.000 αστυνομικοί είχαν επιστρατευθεί ενώ πάνω από 140 άτομα συνελήφθησαν.

Στη Λυών και τη Νάντη υπήρξαν αναφορές για συμπλοκές διαδηλωτών με τους αστυνομικούς ενώ στο Παρίσι ξέσπασαν μικρής κλίμακας συγκρούσεις. Αστυνομικοί με ειδικό εξοπλισμό έκαναν χρήση δακρυγόνων και με τις ασπίδες τους επιχείρησαν να διαλύσουν τα πλήθη στο κέντρο της πρωτεύουσας, όταν ορισμένοι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές σε έναν μικρό αριθμό επιχειρήσεων και κτιρίων.

{https://twitter.com/TWelschen/status/1968742022920958292}

Οι απεργίες ακολουθούν μια μόλις εβδομάδα αφότου ο Σεμπαστιάν Λεκoρνού, στενός σύμμαχος του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, διορίστηκε πρωθυπουργός μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες παρέλυσαν λόγω των κινητοποιήσεων και πολλές γραμμές του μετρό στο Παρίσι βγήκαν εκτός λειτουργίας ενώ διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους σε μεγάλες πόλεις σε όλη τη Γαλλία. Παράλληλα φοιτητές συγκεντρώθηκαν μπροστά από σχολεία και πανεπιστήμια μπλοκάροντας εισόδους και φωνάζοντας συνθήματα. Περίπου το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών απεργούσαν ωστόσο. Οι φαρμακοποιοί επίσης συμμετείχαν στις μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις, με το 98% των φαρμακείων να παραμένει κλειστό.

{https://twitter.com/EconomicTimes/status/1968741375614103730}

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών οι συλλήψεις σε όλη τη χώρα ξεπέρασαν τις 140. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν καθώς τα συνδικάτα έχουν ζητήσει περισσότερες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους στους πλούσιους και κατάργηση των περικοπών στον προϋπολογισμό που περιέγραψε η βραχύβια κυβέρνηση Μπαϊρού.

{https://twitter.com/Anewz_tv/status/1968741177588408690}

Η Σοφίλ Μπινέ, επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ομάδες της Γαλλίας, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT), δήλωσε πως «πρέπει να είμαστε έξω με ισχύ, έτσι συγκεντρώνουμε δυνάμεις για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση και τους εργοδότες να βάλουν τέλος σε πολιτικές που εξυπηρετούν μόνο τους πλουσιότερους».

{https://twitter.com/MwanzoTv/status/1968739470183936160}

Απεργία στη σκιά της «ανυπόστατης» κυβέρνησης Μακρόν

«Θα είμαστε ασυμβίβαστοι και αμείλικτοι», προειδοποίησε και ο Μπρουνό Ρεταϊγιό, ο υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι είχε δώσει οδηγίες στην αστυνομία να κάνει συλλήψεις «μόλις υπάρξει το παραμικρό λάθος».

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), από την πλευρά του ζήτησε από τους συμμετέχοντες στην απεργία να «πειθαρχούν». «Οποιεσδήποτε βίαιες ενέργειες εξυπηρετούν μόνο ένα άτομο - τον κ. Ρεταϊγιό», είπε. Πριν από τις διαμαρτυρίες, ο εισαγγελέας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέ είχε εκφράσει ανησυχίες ότι οι διαδηλώσεις θα «εκτροχιάζονταν» από ακροαριστερές ομάδες και κάλεσε τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης να κλείσουν. Οι απεργίες της Πέμπτης ακολουθούν μόλις μία εβδομάδα μετά από την προηγούμενη με τη συμμετοχή περίπου 200.000 ανθρώπων σε διαμαρτυρίες που διοργάνωσε το κίνημα Bloquons Tout (Ας τα μπλοκάρουμε όλα).

{https://twitter.com/Mahmood88239370/status/1968739394376057048}

Οι διαδηλωτές αντιτίθενται στην καθόλου δημοφιλή πρόταση Μπαΐρού για τον προϋπολογισμό, που αποσκοπούσε στη μείωση του υψηλού δημόσιου χρέους της Γαλλίας με περικοπές ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυ΄τη η πρόταση ήταν που τον οδήγησε να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση την περασμένη εβδομάδα, όταν κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα ενώθηκαν για να τον ανατρέψουν.

Ο νέος πρωθυπουργός ο οποίος δεν έχει ακόμη συγκροτήσει υπουργική ομάδα, δεν έχει αποκηρύξει πλήρως τις περικοπές και έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια να καταλήξει σε συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό. Η θέση του ωστόσο είναι επίφοβη. Όπως και οι δύο προκάτοχοί του, Μπαΐρού και Μπαρνιέ, που κανείς τους δεν μακροημέρευσε, έτσι και ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα κοινοβούλιο που έχει κολλήσει σε τρία κόμματα με βαθιά διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος θα μπορεί να γίνει αποδεκτός από την πλειοψηφία των βουλευτών.

{https://twitter.com/upuknews1/status/1968738947066118323}

Αλλά η Γαλλία αντιμετωπίζει επίσης το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, που ισοδυναμεί με σχεδόν 50.000 ευρώ ανά Γάλλο πολίτη. Οι Μπαρνιέ και Μπαϊρού επίσης καθαιρέθηκαν ως αποτέλεσμα των προτεινόμενων προϋπολογισμών τους, οι οποίοι θα συνεπάγονταν σημαντικές περικοπές, με τους πολιτικούς της αριστεράς να ζητούν αντ' αυτού αυξήσεις φόρων.

{https://twitter.com/nanana365media/status/1968738754283147314}

Με πληροφορίες του BBC





