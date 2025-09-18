Ο διάλογος Τραμπ και Στάρμερ μπροστά στις κάμερες, για Ουκρανία και Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ μίλησαν για το πόσο καλή είναι η σχέση των ΗΠΑ με τη Βρετανία, αλλά οι κοινές δηλώσεις τους αποκάλυψαν και δύο σημεία στα οποία διαφωνούν: πρώτα από όλα η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, αλλά και η άσκηση πίεσης στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Βρετανία έχει προαναγγείλει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, μέσα στον Σεπτέμβριο, υπό προϋποθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αυτό είναι «ένα από τα λίγα» ζητήματα στα οποία διαφωνεί με τον Κιρ Στάρμερ.

Σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει. Δεν απάντησε όμως ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του, παρά την επιμονή του Βρετανού πρωθυπουργού δίπλα του ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο, προκειμένου να αναγκαστεί να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία.

Στάρμερ: Πρέπει να εξεταστεί η αναγνώριση της Παλαιστίνης - Τραμπ: Διαφωνώ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον πόλεμο στη Γάζα στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους με θέμα την εξωτερική πολιτική, που κράτησε περίπου μία ώρα.

«Συμφωνήσαμε στην ανάγκη να υπάρξει ειρήνη και ένας οδικός χάρτης, γιατί η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη, οι όμηροι κρατούντα πάρα πολύ καιρό και πρέπει γρήγορα να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Σε αυτό το πλαίσιο για το σχέδιο για την ειρήνη, πάνω στο οποίο δουλεύουμε σκληρά, το ζήτημα της αναγνώρισης της Παλαιστίνης πρέπει να εξεταστεί, είναι μέρος ενός πακέτου για ένα ασφαλές Ισραήλ και μια βιώσιμη Παλαιστίνη», τόνισε ο Στάρμερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό, είναι μία από τις λίγες διαφωνίες», είπε ο Τραμπ όταν πήρε τον λόγο. «Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν τώρα, όλοι», υπογράμμισε και χαρακτήρισε την 7η Οκτωβρίου του 2023- όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ- μία από τις χειρότερες ημέρες της παγκόσμιας ιστορίας.

«Θέλω να μπει ένα τέλος, να επιστρέψουν αμέσως οι όμηροι και να σταματήσουν οι μάχες. Η Χαμάς έχει πει ότι θα τους βάλει ως “δόλωμα” μπροστά, σε οποιαδήποτε επίθεση», συμπλήρωσε.

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Στάρμερ και η αντίδραση Τραμπ

Μία από τις ερωτήσεις φάνηκε να εκνευρίζει τον Στάρμερ, καθώς δημοσιογράφος τον κάλεσε να απαντήσει εάν περιμένει να φύγει ο Τραμπ από τη Βρετανία προκειμένου να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος και εάν αυτό μπορεί να αποτελέσει «επιβράβευση» της Χαμάς.

«Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, δεν μπορεί να έχει καμία εμπλοκή στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Η 7η Οκτωβρίου ήταν η χειρότερη επίθεση μετά το Ολοκαύτωμα. Έχω συγγενείς στο Ισραήλ, οπότε ξέρω το αντίκτυπο είχε. Η Χαμάς εννοείται ότι δεν θέλει τη λύση των δύο κρατών, δεν θέλει ειρήνη, δεν θέλει κατάπαυση του πυρός», ξεκαθάρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Τραμπ τον χτύπησε στην πλάτη ενθαρρυντικά.

Επίσης, υπενθύμισε ότι από τα τέλη Ιουλίου είχε δηλώσει πότε θα γίνει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, υπό προϋποθέσεις και πως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Συμπλήρωσε ότι το συζήτησαν μεταξύ τους, ως δύο ηγέτες που σέβονται ο ένας τον άλλον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε πως δεν μπορεί να ξεχάσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. «Θέλω να τελειώσει (ο πόλεμος), αλλά θέλω πίσω τους ομήρους. Όχι να τους κάνουν ανθρώπινες ασπίδες, όπως απειλούν».

Τραμπ: Με έχει απογοητεύσει ο Πούτιν - Στάρμερ: Πρέπει να τον πιέσουμε περισσότερο

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει επιλύσει επτά πολεμικές συγκρούσεις και επανέλαβε την απογοήτευσή του για τον Πούτιν.

«Νόμιζα ότι θα ήταν πιο εύκολο (η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία), λόγω της σχέσης μου με τον Πούτιν. Αλλά με έχει απογοητεύσει, με έχει απογοητεύσει πραγματικά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε εάν έχουν «κολλήσει» οι διαπραγματεύσεις και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του, ο Τραμπ επανέλαβε την απογοήτευσή του για τον Πούτιν που «σκοτώνει πολλούς, αλλά χάνει περισσότερους στρατιώτες από εκείνους που σκοτώνει».

«Ελπίζω ότι θα έρθουν καλά νέα» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε, δίχως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθεσε πως νιώθει «την υποχρέωση» να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση, λόγω των τεράστιων απωλειών σε ζωές στρατιωτών.

«Πρέπει να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στον Πούτιν. Όταν του άσκησε πίεση ο πρόεδρος Τραμπ, έδειξε προδιάθεση να μετακινηθεί», επεσήμανε ο Στάρμερ. Σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες χτυπήθηκαν στην Ουκρανία στόχοι που έως τώρα θεωρούνταν ότι δεν θα δεχθούν επίθεση και ακολούθησε η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

«Αυτό δείχνει ότι ο Πούτιν είναι ενθαρρυμένος ή τουλάχιστον περισσότερο απερίσκεπτος», σχολίασε. «Δεδομένης της προϊστορίας του Πούτιν, δεν τον εμπιστεύομαι», τόνισε σε άλλο σημείο. «Τις τελευταίες ημέρες ο Πούτιν έχει δείξει το πραγματικό πρόσωπό του, με περισσότερη αιματοχυσία και θανάτους αθώων. Αυτές δεν είναι ενέργειες κάποιου που υποστηρίζει την ειρήνη», δήλωσε ακόμα.

{https://x.com/SkyNews/status/1968683148952117512}

Τραμπ: Αν πέσει η τιμή του πετρελαίου, ο Πούτιν θα αποσυρθεί από τον πόλεμο

Ο Στάρμερ αναγνώρισε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται υπερβολικά από από τη Ρωσία, για την ενέργεια.

«Εάν πέσει η τιμή του πετρελαίου, ο Πούτιν δεν θα έχει επιλογή, θα αποσυρθεί από αυτό τον πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ, όμως, συμπλήρωσε, ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και σημείωσε ότι επέβαλε κυρώσεις στην Ινδία προκειμένου να το σταματήσει αυτό.

«Είμαι πρόθυμος να κάνω άλλα πράγματα, αλλά όχι όταν οι άνθρωποι για τους οποίους μάχομαι αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Αν πέσει η τιμή του πετρελαίου, πολύ απλά η Ρωσία θα συμβιβαστεί», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συμφωνία για συνεργασία ΗΠΑ- Βρετανίας στην τεχνολογία

Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν νέα συμφωνία για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ο Τραμπ και ο Στάρμερ συναντήθηκαν και με επιχειρηματίες και ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «συμφωνίες και επενδύσεις που σπάνε κάθε ρεκόρ, ύψους 250 δισεκατομμυρίων λιρών».

Σε αυτό το ταξίδι συνάφθηκαν συμφωνίες 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε πολλούς τομείς, είπε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι κοινές δηλώσεις Τραμπ - Στάρμερ

{https://www.youtube.com/watch?v=xR51CKgDov8}