Η γαλλική κοινωνία «βράζει» και σήμερα έστειλε ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας στον Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας «όχι» στις δημοσιονομικές περικοπές.

Ταραχή στο Ελιζέ προκαλούν οι σημερινές μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές (εκπαιδευτικοί, προσωπικό νοσοκομείων, μηχανοδηγοί κ.ά.) να διαμαρτύρονται για τις δημοσιονομικές περικοπές που φέρνει ο προϋπολογισμός 2026.

Τα συνδικάτα ζητούν να απορριφθούν τα δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης - κάτι που ο διάδοχος του Μπαϊρού, Λεκορνού, δεν διατίθεται να κάνει -, περισσότερες δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλουσίους, καθώς και να εγκαταλειφθεί η μεταρρύθμιση για το συνταξιοδοτικό.

Στο Παρίσι, η κυκλοφορία διεκόπη σε πολλές γραμμές του μετρό στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, εκτός από τις ώρες αιχμής το πρωί και το απόγευμα.

Μαθητές και καθηγητές εν δράσει

Μαθητές απέκλεισαν τις εισόδους των περισσοτέρων σχολείων στο Παρίσι (23 από τα 24, σύμφωνα με το France 24) ενώ από το συνδικάτο FSU-SNUipp ανακοινώθηκε πως ένας δάσκαλος στους τρεις συμμέτεχει στην απεργία.

Το βασικό συνδικάτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέφερε ότι το 45% του προσωπικού σε γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη Γαλλία απεργούσε.

«Αυτή η μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση του προσωπικού των δευτεροβάθμιων σχολείων (...) αντανακλά τη βαθιά οργή για τις συνθήκες εργασίας στην αρχή της σχολικής χρονιάς, την υποβάθμιση των μισθών και την υπονόμευση της δημόσιας εκπαίδευσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Snes-FSU.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το υπουργείο Παιδείας, στην απεργία συμμετέχει περίπου το 17,06% των εκπαιδευτικών - ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των συνδικάτων.

Αναλύοντας τα στοιχεία, συμμετείχαν το 17,48% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 16,78% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνασίου και λυκείου), ενώ το συνολικό ποσοστό, συμπεριλαμβανομένου του υπόλοιπου προσωπικού, έφτασε το 14,16%, ανέφερε το υπουργείο.

«Αποκλείστε το λύκειό σας κατά της λιτότητας», έγραφε το πλακάτ ενός μαθητή μπροστά από το Λύκειο Μορίς Ραβέλ στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η αστυνομία στη Ρεν, στη δυτική Γαλλία, απομάκρυνε βίαια τους μαθητές που εμπόδιζαν την πρόσβαση στο λύκειο Jean Macé.

Βίντεο: Άστυνομικοί αρπάζουν βίαια έφηβους

Βίντεο δείχνει αστυνομικούς να αρπάζουν εφήβους και να τους σπρώχνουν για να εκκενώσουν την είσοδο.

Ένταση έξω από λύκειο του Παρισιού

Η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει το μπλόκο σε λύκειο στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού.

Ισχυρό «παρών» από φαρμακοποιούς

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας διαδήλωσαν στο Λε Μαν, στη δυτική Γαλλία.

Περίπου εννέα στα δέκα φαρμακεία θα κρατήσουν τα ρολά τους κατεβασμένα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μείωση των εκπτώσεων στα γενόσημα, ένα μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση των δαπανών για την υγεία, αλλά θεωρείται καταστροφικό για το επάγγελμα.

Προσπάθεια υποβάθμισης των κινητοποιήσεων

Οι διαμαρτυρίες ήταν «λιγότερο έντονες από ό,τι αναμενόταν», δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το μεσημέρι.

Ο Ρεταγιό ανέφερε ότι έγιναν 95 απόπειρες αποκλεισμού χώρων, με αποτέλεσμα να γίνουν 58 συλλήψεις, οι 11 στο Παρίσι. Υποστήριξε μάλιστα ότι συνολικά οι διαδηλωτές ήταν 10.000. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Le Parisien μόνο στη Μασσαλία ήταν 15.000!

Δακρυγόνα στη Νάντη, συγκρούσεις στη Λυών

Εντάσεις μικρής κλίμακας ξέσπασαν το μεσημέρι στη Νάντη (Loire-Atlantique), σύμφωνα με την νομαρχία. Σύμφωνα με την νομαρχία, μια ομάδα ατόμων προκάλεσε ένταση με τους αστυνομικούς, οι οποίοι έκανα χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από το BFMTV, οι πρώτες μικρές εντάσεις ξέσπασαν στη Λυών (Ρον). Ωστόσο, δεν κράτησαν πολύ.

Μπλόκο σε εργοστάσιο όπλων στη Μασσαλία που κατηγορείται ότι προμηθεύει το Ισραήλ

Διαδηλωτές μπλόκαραν το εργοστάσιο όπλων Eurolinks στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, κρατώντας ένα πανό που έγραφε «Κλείστε το εργοστάσιο γενοκτονίας».

Το ερευνητικό μέσο Disclose ανέφερε τον Ιούνιο ότι η εταιρεία είχε προμηθεύσει εξοπλισμό στην ισραηλινή Elbit Systems.

Ούτε βήμα πίσω

Η κοινωνική αναταραχή σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολιτική κρίση και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

«Οι εργάτες που εκπροσωπούμε είναι θυμωμένοι», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους τα κύρια εργατικά συνδικάτα της χώρας, τα οποία δηλώνουν πως απορρίπτουν τα «βάναυσα» και «άδικα» δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης.

«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις όσο δεν υπάρχει κατάλληλη απάντηση», είχε δηλώσει η επικεφαλής του συνδικάτου CGT Σοφί Μπινέ, αφού συναντήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με τον Λεκορνί. «Ο προϋπολογισμός θα αποφασισθεί στους δρόμους».