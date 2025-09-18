Περίπου 800.000 άνθρωποι αναμένεται να βγουν στους δρόμους της Γαλλίας, σε πορείες που έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα, ενώ θα επηρεαστούν σχολεία, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές.

Ηχηρό μήνυμα στον Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να στείλουν σήμερα οι Γάλλοι πολίτες, που έχουν εξαγγείλει απεργίες και κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας τα οποία περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 και ο διάδοχος του Μπαϊρού, Λεκορνού, δεν έχει δεσμευτεί να πάρει πίσω.

Τα συνδικάτα σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας, θέλουν να ασκήσουν πίεση στον νέο πρωθυπουργό προκειμένου να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να ενισχύσει μισθούς, συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Περίπου 800.000 άνθρωποι αναμένεται να βγουν στους δρόμους, σε πορείες που έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα, ενώ θα επηρεαστούν σχολεία, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν συνολικά 80.000 αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον Guardian, αναμένεται να είναι οι πιο ογκώδεις διαμαρτυρίες από το 2023, όταν ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί κατά της μεταρρυθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος - με υπογραφή Μακρόν, παρακάμπτοντας την ψήφο του κοινοβουλίου.

Κρας τεστ για Λεκορνού

Ο Λεκορνού πρέπει να αντιμετωπίσει την οργή που νιώθει η Γαλλία, δήλωσε η Περίν Μορ του συνδικάτου CFDT στην βόρεια περιοχή Hauts-de-France, μιλώντας στο τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο Ici. Η ίδια είπε ότι από τότε που ο Μακρόν ανέλαβε την εξουσία το 2017, «έχουμε μια κυβέρνηση που είναι φιλοεπιχειρηματική, με φορολογικές ελαφρύνσεις και άνευ όρων βοήθεια στις επιχειρήσεις. Αυτό που ζητάμε είναι η μελλοντική κυβέρνηση να είναι περισσότερο φιλεργατική και φιλοπολίτικη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι διαδηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, καθώς ο Μακρόν την περασμένη εβδομάδα όρισε πρωθυπουργός - ο τρίτος μέσα σε έναν χρόνο - τον στενό σύμμαχό του Σεμπαστιάν Λεκορνού, αφού οι δύο προηγούμενοι, ο Φρανσουά Μπαϊρού και ο Μισέλ Μπαρνιέ, αποχώρησαν εν μέσω έντονων διαφωνιών για τον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνού, ο οποίος ξεκινά τη θητεία του με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας για νέο πρωθυπουργό, είχε διατελέσει υπουργός Άμυνας στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις και αγωνίζεται να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως φέρνει κάτι νέο, αν και υποσχέθηκε «βαθιά ρήξη» με την πολιτική του παρελθόντος.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού έχει μόνο λίγες εβδομάδες περιθώριο για να καταρτίσει το κείμενο προϋπολογισμού και να σχηματίσει νέα κυβέρνηση που θα έχει, αν όχι την στήριξη, τουλάχιστον την ανοχή της πλειοψηφίας των μελών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και συνεπώς δεν θα κινδυνεύει να πέσει, όπως συνέβη με τις δύο προηγούμενες γαλλικές κυβερνήσεις.

Από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον περασμένο Ιούνιο, το γαλλικό κοινοβούλιο έχει διχαστεί μεταξύ αριστεράς, ακροδεξιάς και κέντρου, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό έχει οδηγήσει σε επανειλημμένα αδιέξοδα σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Η Γαλλία βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού που είναι σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το χρέος της που ισοδυναμεί με 114% του ΑΕΠ.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για την πολιτική αστάθεια στη χώρα.

Μεγάλη απεργία και στην Ελλάδα την 1η Οκτωβρίου

Λίγες μέρες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου, τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν οι Έλληνες πολίτες, καθώς έχει εξαγγελθεί μεγάλη απεργία, με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα να ετοιμάζονται να κατεβάσουν ρολά.

Στη σχετική ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή της συνεδρίαση, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των κινητοποιήσεων των συνδικάτων που έγιναν στη ΔΕΘ και συνδέεται με την κυβερνητική επιλογή για παραπέρα στήριξη της έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, τους χαμηλούς μισθούς και την επιβολή «σιγής νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς. Παραμένουν κυρίαρχα τα αιτήματά μας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές μας και Συλλογικές Συμβάσεις και στο Δημόσιο, προκειμένου να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Τα μέτρα της Κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο.

Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική.

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό γιατί όχι μόνο γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν «οάσεις και Σινικά τείχη» στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, αλλά και γιατί στον δημόσιο τομέα εργάζονται χιλιάδες εργολαβικοί και συμβασιούχοι συνάδελφοι

Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Τα συνδικάτα οφείλουν να δώσουν από κοινού τη μάχη για να μην περάσει αυτό το «έκτρωμα».

Την 1η του Οκτώβρη απεργούμε και διεκδικούμε:

Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για το 13ωρο. 35ωρο-πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ αναφέρει: «Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ και αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Διοίκησης την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

Η ΓΣΕΕ ζητά την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που επιβάλει μεταξύ άλλων 13ωρο εργασίας και στον ίδιο εργοδότη και διεκδικεί παράλληλα:

Συλλογικές συμβάσεις για όλους

Μείωση χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα, ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η ποιότητα της εργασίας

Ο κόσμος της εργασίας δείχνει ξεκάθαρα την απογοήτευση και την οργή του για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Μία δέσμη μέτρων με διπλή στόχευση: από τη μία την περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας με την εξυπηρέτηση πολύ συγκεκριμένων εργοδοτικών συμφερόντων και από την άλλη την αποδυνάμωση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

Απογοήτευση η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από την απαξίωση που έδειξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην οποία δεν ανέφερε τίποτα ουσιαστικό για την εργασία, υπερασπιζόμενος μόνο σθεναρά την καθιέρωση του 13ώρου.

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αντί να εστιάζονται σε μια ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση, με φορολόγηση μερισμάτων και τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, αντί να προαναγγέλλεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιλέχθηκε με επικοινωνιακά τεχνάσματα να ανακοινωθούν αναιμικά μέτρα».

Με πληροφορίες από Guardian