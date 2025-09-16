Αφού ακυρώθηκε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία.

Ο Καλίν Γκεοργκέσκου, ο φιλορώσος ακροδεξιός πρώην υποψήφιος πρόεδρος της Ρουμανίας, κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ακύρωση του πρώτου γύρου των εκλογών, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Χοράτιου Πότρα, πρώην λεγεωνάριος είναι ανάμεσα στους άλλους 21 κατηγορούμενους. Ο Πότρα και άλλοι κατηγορούνται για υποκίνηση του πραξικοπήματος, ενώ ο Γκεοργκέσκου για συνωμοσία με τον πρώην λεγεωνάριο.

Η υπόθεση βασίζεται σε σχεδιαζόμενη επιδρομή στο Βουκουρέστι, στις 8 Δεκεμβρίου, την οποία απέτρεψε η αστυνομία. Οι Ρουμάνοι εισαγγελείς κάνουν λόγο για συνωμοσία με στόχο τη συνταγματική τάξη της Ρουμανίας, στην οποία εμπλέκονται ο Γκεοργκέσκου, ο Πότρα, η ομάδα τους και φερόμενοι σύνδεσμοι με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Λίγο μετά την ακύρωση της νίκης του Γκεοργκέσκου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο 63χρονος συναντήθηκε με τον Πότρα και άλλα μέλη της ομάδας, σε φάρμα αλόγων, τον περασμένο Δεκέμβριο. Αρχικά ο Γκεοργκέσκου αρνήθηκε ότι έγινε τέτοια συνάντηση, αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκε να το παραδεχθεί, όταν ρουμάνικα ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφίες. Εξακολουθεί να αρνείται ότι συζητήθηκαν σχέδια για εξέγερση.

Σε ανακοίνωση οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι μετά τη συνάντηση ο Πότρα συγκρότησε «μια παραστρατιωτική ομάδα 21 ατόμων, που θα ταξίδευαν στο Βουκουρέστι όπου θα πυροδοτούσαν διαμαρτυρίες, με στόχο να κερδίσουν ευρεία υποστήριξη ενάντια στους θεσμούς του κράτους δικαίου».

Στα τέλη Φεβρουαρίου η αστυνομία έκανε εφόδους σε διάφορες περιοχές της Ρουμανίας και βρέθηκαν κρυμμένα όπλα, χρυσό και μετρητά, με τα οποία η ομάδα του Πότρα φέρεται να σχεδίαζε να πάρει την εξουσία διά της βίας. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Πότρα δεν βρίσκεται στη Ρουμανία και ενδέχεται να ζητήσει άσυλο στη Ρωσία.

Υβριδικές επιθέσεις στη Ρουμανία με ρωσικό μοτίβο

Ο γενικός εισαγγελέας Άλεξ Φλορέντα δήλωσε ότι η έρευνα αποκάλυψε ένα μοτίβο υβριδικών επιθέσεων εναντίον της Ρουμανίας το 2024, με στόχο να επηρεαστούν οι ψηφοφόροι και να αποδυναμωθούν οι κρατικοί φορείς.

Αυτή η εκστρατεία περιελάμβανε κυβερνοεπιθέσεις, εκδηλώσεις και διαδικτυακή παραπληροφόρηση. Οι κυβερνοεπιθέσεις τύπου ransomware, που σχετίζονται με τις φιλορωσικές ομάδες Lockbit, Lynx, Akira και Ransom Hub έβαλαν στο στόχαστρο περισσότερους 13 κρατικούς θεσμούς, 12 εταιρείες μεταφορών και 17 τράπεζες, δήλωσε ο Φλορέντα.

Παρόμοιες υβριδικές επιθέσεις έχουν γίνει επίσης στην Τσεχία και την Πολωνία, ενώ στη Ρουμανία επικεντρώθηκαν στην εμπλοκή εξτρεμιστικών ομάδων και την ενίσχυση της ρητορικής μίσους, με αφηγήματα που ταιριάζουν στα ρωσικά μοτίβα και κανάλια προπαγάνδας, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα.

Ο Γκεοργκέσκου έκανε την έκπληξη επικρατώντας στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών τον περασμένο Νοέμβριο. Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε το αποτέλεσμα λίγες ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο, εν μέσω καταγγελιών για ρωσική παρέμβαση.

Αφού απαγορεύτηκε στον Γκεοργκέσκου να είναι υποψήφιος, αντικαταστάθηκε από τον σύμμαχό του Τζόρτζε Σίμιον, που επικράτησε στον πρώτο γύρο, αλλά στον δεύτερο αναδείχθηκε πρόεδρος ο Νικουσόρ Νταν, ο φιλοευρωπαίος δήμαρχος του Βουκουρεστίου.

Πηγή: Reuters, BBC