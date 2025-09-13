Games
Πολωνία: Λήξη συναγερμού τα για ρωσικά drones - «Παραμένουμε σε εγρήγορση», λέει ο Τουσκ

Πολωνία: Λήξη συναγερμού τα για ρωσικά drones - «Παραμένουμε σε εγρήγορση», λέει ο Τουσκ Φωτογραφία: AP
Νωρίτερα είχε κλείσει το αεροδρόμιο του Λούμπλιν.

Μετά από ανάρτηση του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει για παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση του, ο κ. Τουσκ αναφέρει:

«Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση στον αέρα και στο έδαφος. Παραμένουμε σε εγρήγορση».

{https://x.com/donaldtusk/status/1966906680375116087}

Σύμφωνα με το Reuters, Πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα, προκειμένου, αν κριθεί απαραίτητο, να υπερασπιστούν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ταυτόχρονα, δόθηκε εντολή να κλείσει, για λόγους ασφαλείας, το αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία.

Η ανακοίνωση την διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

«Αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και στην προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της. Στην ανακοίνωση δεν υπήρξε αναφορά για παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Ταυτόχρονα, η Πολωνική Υπηρεσία Αεροναυτιλίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο στο Λούμπλιν και μια ελεγχόμενη ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο έκλεισαν για πτήσεις το Σάββατο.

«Απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη η διείσδυση των drones»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» την διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος.

«Το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας την Πολωνία. Αν αυτό ισχύει τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», είπε προσθέτοντας ότι θα χρειασθούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα.

«Υπάρχει μία σειρά από άλλες πιθανότητες, αλλά πιστεύω ότι θα θέλαμε να έχουμε αποδείξεις και να διαβουλευθούμε με τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για την Βρετανία και το Ισραήλ.

Χθες, η Πολωνία απέρριψε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το περιστατικό πιθανόν να οφειλόταν σε λάθος, σε μία σπάνια έκφραση της διαφωνίας ενός από τους στενότερους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ με τον αμερικανό πρόεδρο.

Ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει πως η Ουάσινγκτον θα ενεργήσει ώστε να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Πολωνία. Στα Ηνωμένα Εθνη χθες οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου «ανησυχητικές» και δεσμεύθηκαν για την υπεράσπιση «κάθε σπιθαμής του νατοϊκού εδάφους».

Η Μόσχα δήλωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποιούσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά το διάστημα της διείσδυσης των drones και ότι δεν είχε σκοπό να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

