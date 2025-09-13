Games
Διεθνή

Γαλλία σε κρίση: Υποβαθμίστηκε από τον οίκο αξιολόγησης Fitch

Γαλλία σε κρίση: Υποβαθμίστηκε από τον οίκο αξιολόγησης Fitch Φωτογραφία: Unsplash
Αυτή η αστάθεια «αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση».

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε χθες Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ με σταθερή προοπτική, υπογραμμίζοντας την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες που εμποδίζουν την εξυγίανση των σοβαρά υποβαθμισμένων δημόσιων οικονομικών της.

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Fitch.

«Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», συμπληρώνει ο οίκος αξιολόγησης, θεωρώντας απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως ήλπιζε η απερχόμενη κυβέρνηση.

Σχετικά Άρθρα

Οργή για τον Μακρόν: Διαδηλωτές «μπλοκάρουν τα πάντα» σε όλη τη Γαλλία - Σχεδόν 500 συλλήψεις

Οργή για τον Μακρόν: Διαδηλωτές «μπλοκάρουν τα πάντα» σε όλη τη Γαλλία - Σχεδόν 500 συλλήψεις

Διεθνή
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»: Βάπτισμα του πυρός για Λεκορνού, με κινητοποιήσεις και πολλές συλλήψεις

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»: Βάπτισμα του πυρός για Λεκορνού, με κινητοποιήσεις και πολλές συλλήψεις

Διεθνή
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Διεθνή
O ελληνικός αντίκτυπος της γαλλικής κρίσης

O ελληνικός αντίκτυπος της γαλλικής κρίσης

Πολιτική

