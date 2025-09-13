«Ο εμφύλιος από τα smartphone μπορεί να φτάσει στους δρόμους» - Μπέρνι Σάντερς: Η πολιτική βία είναι πολιτική δειλία

Η πολιτική βία σημαίνει ότι «δεν μπορείς να πείσεις τους ανθρώπους για την ορθότητα των ιδεών σου και πρέπει να τις επιβάλεις με τη βία».

Η εμφυλιοπολεμική κατάσταση στις ΗΠΑ εξάγεται με ταχύτατους ρυθμούς στην Ευρώπη με την ρητορική του διχασμού να επανέρχεται και τον νεκρό Τσάρλι Κερκ να γίνεται σύμβολο μιας νέας κατάστασης.

Στις ΗΠΑ η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο με προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ που περιμένει για να γεμίσει με στρατό τις πόλεις. Ήδη τα καλέσματα είναι πολλά για να «εκτεθούν» όσοι δεν σοκαρίστηκαν με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και ένα νέο κυνήγι έχει ξεκινήσει, το οποίο δεν αργεί να περάσει από τα social media στους δρόμους.

«Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονικη επίθεση, το σχετικό βίντεο ήταν παντού. Ο Τσάρλι Κερκ, δεξιός ινφλουένσερ, καθόταν σε μια σκηνή στην Πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα, μιλώντας για μαζικές δολοφονίες, όταν μια σφαίρα τον χτύπησε στον λαιμό. Αμέσως άρχισε να αιμοραγεί. Αυτό το αποτρόπαιο βίντεο προστέθηκε σε άλλα, εξίσου αποτρόπαια βίντεο, στο timeline εκατομμυρίων Αμερικανών αυτή την εβδομάδα» αναφέρει η εφημερίδα ΤΑΖ.

«Οι σκηνές βίας μεταδίδονται στα ΜΜΕ και ενισχύονται με τους αλγορίθμους. Oι εικόνες αυτές οδηγούν σε ριζοσπαστικοποίηση, ειδικά στους κόλπους συντηρητικών και δεξιών, κάτι που δεν πρέπει να υποτιμάται. Η επίδραση των εικόνων στην ψυχολογία είναι τεράστια.

Όμως όλα αυτά δεν δικαιολογούν με κανέναν τρόπο τη δολοφονία. Δεν αποτελεί μόνο μια φρικιαστική επίθεση στην ελευθερία του λόγου, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και έχει πολιτική διάσταση. Η ριζοσπαστικοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν κύκλο βίας και αντιποίνων, γομινοποιώντας το έδαφος για μια πιθανή εκστρατεία καταστολής από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο εμφύλιος πόλεμος χωρά ακόμα στην τσέπη, σε μορφή smartphone. Σύντομα μπορεί να φτάσει και στους δρόμους.»

Η εφημερίδα Handelsblatt σημειώνει σε σχόλιό της: «Ο Τραμπ παρουσιάζει τον Κερκ ως εθνικό ήρωα. Για τρεις μέρες η αμερικανική σημαία θα κυματίζει μεσίστια σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας, σε βάσεις του πεζικού και του ναυτικού, σε πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό. Μια κίνηση που συνήθως βλέπουμε μετά τον θάνατο υψηλόβαθμων αξιωματούχων είτε μετά από τραγωδίες εθνικής εμβέλειας.

Η δολοφονία Κερκ έχει δώσει έναυσμα σε μια μακάβρια προεκλογική μηχανή, ακριβώς την ώρα που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου χρόνου. Ενώ το μαύρο χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει το πένθος, πλέον τα κομματικά χρώματα είναι αυτά που επικρατούν στις κηδείες στις ΗΠΑ».

Εξαγωγή στην Ευρώπη

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στο Λονδίνο ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον για κινητοποίηση «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

«Κάντε πορεία για τη χώρα σας, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας, πορεία για τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο Ρόμπινσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και ένθερμου υποστηρικτή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 42χρονος Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές θέσεις του και έχει καταδικαστεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων για διασάλευση της δημόσιας τάξης. Είχε φυλακιστεί το 2018 για περιφρόνηση δικαστηρίου και το 2024 για ψευδείς ισχυρισμούς κατά πρόσφυγα από τη Συρία.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα) και θα ακολουθήσει πορεία προς το Γουάιτχολ. Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει την παρουσία αρκετών προσωπικοτήτων από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, πρώην συμβούλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος «Ανακατάληψη», Ερίκ Ζεμούρ, επιβεβαίωσε πως θα είναι εκεί.

Αντιδιαδήλωση έχει προγραμματίσει την ίδια ώρα η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up to Racism UK στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σε αυτήν την «Πορεία κατά του φασισμού», όπως την έχουν ονομάσει οι διοργανωτές της.

Οι αρχές του Λονδίνου έχουν γνωστοποιήσει πως περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί θα κινητοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα.

Το ισχυρό μήνυμα του Μπέρνι Σάντερς

«Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αποτελεί μέρος μιας ανησυχητικής αύξησης της πολιτικής βίας που απειλεί να αδειάσει τη δημόσια ζωή μας» τονίζει ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, λαμβάνοντας επαίνους για τη θέση που πήρε τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου. Θέλω να πω λίγα λόγια σχετικά με την αδιανόητη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, κάποιου με τον οποίο διαφωνούσα έντονα σε σχεδόν κάθε θέμα, αλλά που ήταν σαφώς ένας πολύ έξυπνος και αποτελεσματικός επικοινωνιολόγος και κάποιος που δεν φοβόταν να βγει στον κόσμο και να επικοινωνήσει με το κοινό. Τα συλλυπητήριά μου στη σύζυγό του και την οικογένειά του», ξεκίνησε ο Σάντερς στο βίντεο που δημοσίευσε στο X.

{https://x.com/sensanders/status/1966252385908699568}

«Μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, όπως υποτίθεται ότι είναι η Αμερική, εξαρτάται από τη βασική προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι μπορούν να μιλούν, να οργανώνονται και να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή χωρίς φόβο, χωρίς να ανησυχούν ότι μπορεί να σκοτωθούν, να τραυματιστούν ή να ταπεινωθούν επειδή εξέφρασαν τις πολιτικές τους απόψεις», συνέχισε, προσθέτοντας:

«Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η ουσία του τι σημαίνει ελευθερία και τι σημαίνει δημοκρατία. Έχετε μια άποψη και αυτή είναι υπέροχη. Έχω μια άποψη που είναι διαφορετική από τη δική σας και αυτή είναι υπέροχη. Ας το συζητήσουμε. Εκθέτουμε τις θέσεις μας στον αμερικανικό λαό σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο και διεξάγουμε ελεύθερες εκλογές στις οποίες ο λαός αποφασίζει τι θέλει. Αυτό ονομάζεται ελευθερία και δημοκρατία. Και θέλω όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία χωρίς φόβο».

Και συμπλήρωσε: «Η ελευθερία και η δημοκρατία δεν αφορούν την πολιτική βία. Δεν αφορούν τη δολοφονία δημόσιων αξιωματούχων. Δεν αφορούν την προσπάθεια εκφοβισμού ανθρώπων που εκφράζονται για ένα θέμα. Η πολιτική βία, στην πραγματικότητα, είναι πολιτική δειλία. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να πείσεις τους ανθρώπους για την ορθότητα των ιδεών σου και πρέπει να τις επιβάλεις με τη βία. Κάθε Αμερικανός, ανεξάρτητα από την πολιτική του άποψη, πρέπει να καταδικάσει όλες τις μορφές πολιτικής βίας και όλες τις μορφές εκφοβισμού. Πρέπει να καλωσορίζουμε και να σεβόμαστε τις διαφωνούσες απόψεις. Αυτό είναι το Σύνταγμά μας, αυτό είναι η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων μας. Αυτό, στην πραγματικότητα, είναι το νόημα της ελευθερίας».

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αποτελεί μέρος «μιας ανησυχητικής αύξησης της πολιτικής βίας που απειλεί να αδειάσει τη δημόσια ζωή και να κάνει τους ανθρώπους να φοβούνται να συμμετάσχουν. Από την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι την επίθεση στον Πολ Πελόζι, μέχρι την απόπειρα απαγωγής της κυβερνήτη του Μίσιγκαν Γουίτμερ, μέχρι τη δολοφονία της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και του συζύγου της, μέχρι την εμπρηστική επίθεση στον κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, μέχρι τον πυροβολισμό του στελέχους της United Health, Μπράιαν Τόμσον, και τον πυροβολισμό του βουλευτή Στιβ Σκαλίζε πριν από αρκετά χρόνια, αυτή η ανατριχιαστική άνοδος της βίας έχει στοχεύσει δημόσιους αξιωματούχους σε όλο το πολιτικό φάσμα».

«Δυστυχώς, αυτό δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Όλοι θυμόμαστε τις δολοφονίες του Προέδρου Κένεντι, του Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, του Τζον Λένον και του Μέντγκαρ Έβερς, και τις απόπειρες δολοφονίας του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν και του κυβερνήτη της Αλαμπάμα, Τζορτζ Γουάλας. Αυτή είναι μια δύσκολη και αμφιλεγόμενη στιγμή στην αμερικανική ιστορία. Η δημοκρατία στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο δέχεται επίθεση και υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό που χρειάζονται σοβαρή συζήτηση. Αλλά τελικά, αν πιστεύουμε ειλικρινά στη δημοκρατία, αν πιστεύουμε στην ελευθερία, όλοι μας πρέπει να είμαστε δυνατοί και ξεκάθαροι: Η πολιτική βία, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, δεν είναι η απάντηση και πρέπει να καταδικαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ» κατέληξε.