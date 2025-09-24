Λίγο πριν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ «στον αέρα», ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι «δεν μπορεί να πιστέψει» ότι ο κωμικός «πήρε πίσω τη δουλειά του». «Πιστεύω πως θα κινηθούμε νομικά κατά του ABC γι’ αυτό», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «έναν πραγματικό σωρό από χαμένους».

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στη σκηνή - γεμάτος από συναίσθημα.

Μετά το «κόψιμο» που κράτησε περίπου μια εβδομάδα, ο αστέρας του ABC μαγνητοσκόπησε ένα νέο επεισόδιο το βράδυ της Τρίτης μιλώντας εκτενώς για τη διαμάχη που ξέσπασε για την εκπομπή του.

Σύμφωνα με μέλη του κοινού που μίλησαν στο CNN, όταν ο Κίμελ βγήκε στη σκηνή δέχτηκε για αρκετά λεπτά το χειροκρότημα των θαυμαστών του.

Ο Κίμελ ευχαρίστησε όλους τους παρουσιαστές που τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της διαμάχης - μεταξύ αυτών οι Στίβεν Κόλμπερτ, Σεθ Μέγιερς, Χάουαρντ Στερν και Ντέιβιντ Λέτερμαν - καθώς και τους θαυμαστές του, τονίζοντας: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Ευχαρίστησε μάλιστα τόσο τους υποστηρικτές του, όσο κι εκείνους που διαφωνούν μαζί του αλλά ζήτησαν την επιστροφή του «στον αέρα». «Νοιαστήκατε αρκετά για την εκπομπή μου ώστε να ακουστεί η φωνή σας, για να μπορέσει να ακουστεί η δική μου», είπε.

Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τα πρόσωπα που δεν συμπαθούν την εκπομπή του, αλλά στήριξαν το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου κι ανέφερε νομαστικά τους συντηρητικούς Μπεν Σαπίρο, Κάντις Όουενς, Τεντ Κρουζ και Ραντ Πολ, λέγοντας ότι «αξίζουν αναγνώριση» επειδή μίλησαν εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ και υπέρ του δικαιώματός του στην ελευθερία του λόγου.

Αναφερόμενος στο επίμαχο σχόλιό του για τον φερόμενο δολοφόνο του Κερκ, ο Κίμελ συγκινήθηκε: «Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου», ανέφερε δακρυσμένος.

«Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα», πρόσθεσε, τονίζοντας πως κατανοεί όσους θεώρησαν ότι τα σχόλιά του ήταν άκαιρα.

Δεν μάσησε τα λόγια του, ωστόσο, για τον πρόεδρο της FCC, Μπρένταν Καρ, διορισμένου από τον Τραμπ, που έδωσε και την εντολή για το «μαύρο».

«Ο Μπρένταν Καρ είναι το πιο ντροπιαστικό αυτοκίνητο που έχουν αγκαλιάσει οι Ρεπουμπλικάνοι από αυτό εδώ», είπε δείχνοντας μια φωτογραφία ενός Tesla Cybertruck με το όνομα του Τραμπ χαραγμένο στο πλάι. Ο Καρ ήταν κάποτε υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν όταν ήρθε η ώρα για την εκπομπή του την περασμένη εβδομάδα - ανέφερε ο Κίμελ.

Τα πυρά του δέχτηκε, στη συνέχεια, κι ο ίδιος ο Τραμπ για το ότι ζήτησε την απόλυση των συναδέλφων του Τζίμι Φάλον και Σεθ Μεγιερς.

«Ο ηγέτης μας πανηγυρίζει επειδή άνθρωποι χάνουν τα προς το ζην, απλώς και μόνο επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ένα αστείο», είπε. «Το να ελπίζει κανείς να χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους είναι "αντιαμερικανικό" και "επικίνδυνο"», υποστήριξε.

Ξανα συγκινημένος, ο Κίμελ επαίσε, τέλος στο μονόλογό του, τη συγχώρεση της Έρικα Κερκ προς τον φερόμενο δολοφόνο του συζύγου της κατά την τελετή μνήμης το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Ήταν μια ανιδιοτελής πράξη χάρης… που με συγκίνησε βαθιά», είπε, προσθέτοντας ότι η Αμερική θα πρέπει να λάβει τα σχόλιά της ως παράδειγμα.

Η μάχη για ελεύθερη τηλεόραση δεν τελειώνει εδώ

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τετάρτη, σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ο Κίμελ τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το ABC λίγο μετά τη δημόσια πίεση που άσκησε στην εταιρεία ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ - υπεύθυνος για την αδειοδότηση των τοπικών σταθμών του ABC - Μπρένταν Καρ.

Κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τοπικών τηλεοπτικών σταθμών - όπως η Nexstar, που προσπαθεί να συγχωνευθεί με μια άλλη μεγάλη ομάδα σταθμών, την Tegna - έχουν εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της FCC, κάτι που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους στη δημόσια πίεση του Καρ.

Τόσο η Nexstar όσο και η Sinclair είπαν στο ABC ότι επρόκειτο να προβάλλουν άλλο πρόγραμμα στη θέση της εκπομπής του Κίμελ την περασμένη Τετάρτη, γεγονός που συνέβαλε στην απόφαση του δικτύου να αποσύρει τη βραδινή εκπομπή πανεθνικά.

Η ευρεία κριτική για την αναστολή του Κίμελ, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των τηλεθεταών του ΑBC, οδηγώντας χιλιάδες στο να ακυρώσουν την συνδρομή τους στο Disney+ και το Hulu.

Αυτός ήταν κι ο λόγος που διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ, και η ηγετική του ομάδα επιδίωξαν να ρίξουν τους τόνους δίνοντας το πράσινο φως για την επιστροφή του Κίμελ στον αέρα. Μετά από συζητήσεις με τον Κίμελ και τους δικηγόρους του, η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή θα ξανάρχιζε να γράφει επεισόδια την Τρίτη.

Σημειώνεται πως η εταιρεία επέκρινε ήπια τον Κίμελ σε δήλωσή της, λέγοντας «θεωρήσαμε ότι κάποια από τα σχόλια ήταν άκαιρα κι επόμενως αναίσθητα».

«Έχω πάει σε εκπομπές στο παρελθόν, και ειλικρινά αυτή ήταν πολύ διαφορετική», είπε η Kathy Hopkins που βρέθηκε στα γυρίσματα. «Μπορούσες να καταλάβεις ότι ήταν πολύ προσεκτικοί για το πού πηγαίνει η συζήτηση» πρόσθεσε η Hopkins.

Όπως διαβάζουμε στο CNN, αν κι ο Κίμελ επέστρεψε «στον άερα», η μάχη για την ελευθερία του λόγου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αποκαλύποντας το βαθύ ρήγμα στην ελεύθερη τηλεόραση.