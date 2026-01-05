Όπως τονίζουν οι ελεγκτές ο μόνος λόγος που τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν ασφαλώς ήταν η υποδειγματική διαχείριση από μέρους και όχι τα μέσα που τους παρείχε η Πολιτική Αεροπορία.

Καταγγελίες και νέα στοιχεία δίνουν νέα τροπή στο πρόβλημα καθώς και το μέγεθος της ταλαιπωρίας που αντιμετώπισαν οι ταξιδιώτες μετά το χθεσινό μπλακ άουτ στις συχνότητες και το κλείσιμο του FIR Αθηνών Συνολικά περίπου 2.000 αποσκευές έχουν χαθεί από χθες μετά το πρόβλημα που προέκυψε στο FIR Αθηνών και σε πολλά αεροδρόμια της χώρας, με τις αεροπορικές εταιρείες να διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού και αποστολής τους στους ιδιοκτήτες τους.

Το απαρχαιωμένο σύστημα στο επίκεντρο της έρευνας

Ελεγκτές εναέριας της κυκλοφορίας αποκάλυψαν ότι τα συστήματα του FIR Αθηνών είναι πολύ παλιά και ευάλωτα σε κάθε τι που μπορεί να προκύψει. Oι ελεγκτές τονίζουν ότι οι υπεύθυνοι δεν έχουν ορίσει κάποιο «plan B» σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα στο αεροδρόμιο, όπως χθες. Το σύστημα τηλεπικοινωνιών που προκάλεσε το χάος μετρά πάνω από 30 χρόνια ζωής και θεωρείται απαρχαιωμένο. Όπως σημειώνουν το χθεσινό «μπλακ άουτ» στις συχνότητες του FIR Αθηνών και στα αεροδρόμια της χώρας ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση ενός συστήματος τηλεπικοινωνιών που μετρά περισσότερα από 30 χρόνια ζωής. Το συγκεκριμένο σύστημα, που θεωρείται παρωχημένο και ευάλωτο, προκάλεσε πλήρη διακοπή επικοινωνιών μεταξύ πύργων ελέγχου και πιλοτηρίων, δημιουργώντας χάος και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων.

Αστοχία του συστήματος ή δολιοφθορά; Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας ζητούν απαντήσεις

Η επικρατούσα εκτίμηση μεταξύ των ειδικών είναι πως το τεχνικό ζήτημα προήλθε πιθανότατα από κάποια βλάβη που υπήρξε στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η ΥΠΑ. Ενδεχομένως, το μέγεθος της βλάβης να διευρύνθηκε λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων που είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το «πρωτοφανές περιστατικό» που επηρέασε σε τέτοιο βαθμό τις συχνότητες ώστε να δημιουργηθεί αυτή η τεράστια αναστάτωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην χθεσινή της ανακοίνωση της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε) κάνει λόγο για απαρχαιωμένα, ευάλωτα και ανεπαρκώς συντηρούμενα συστήματα επικοινωνιών και επισημαίνει ότι «η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά, είναι προαναγγελθείσα». Οι ελεγκτές ζητούν, μάλιστα από την πρώτη στιγμή την άμεση αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Η ΥΠΑ ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε φάση διερεύνησης του συγκεκριμένου τεχνικού ζητήματος, αλλά τα ερωτήματα που υπάρχουν είναι αρκετά, καθώς για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ταυτόχρονα πρόβλημα υπό τη μορφή «θορύβου» σε πολλαπλές συχνότητες.

Στο στόχαστρο η διαχείριση της ΥΠΑ και οι αντιφατικές εξηγήσεις

Στον απόηχο της σημερινής ανακοίνωσης της ΥΠΑ η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με νεότερη ανακοίνωσή εκθέτει τους προβληματισμούς της για όταν συνέβησαν χθες αλλά και το πώς εξηγήθηκαν από τα δύο διαδοχικά δελτία Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), όπου το δεύτερο αναιρεί ουσιαστικά το πρώτο. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από πλευράς Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), παραμένει άγνωστο τόσο το πραγματικό αίτιο του συμβάντος όσο και ο τρόπος με τον οποίο αποκαταστάθηκε.

Αρχικά, η ΥΠΑ έκανε λόγο για «επίμονη και μαζική παρεμβολή» μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, για να καταλήξει αργότερα σε ένα απροσδιόριστο «τεχνικό πρόβλημα», εντοπισμένο σε ένα σημείο. Στο μεσοδιάστημα ακούστηκαν δηλώσεις περί «συστήματος που τρελάθηκε», εντείνοντας τη σύγχυση και την ανησυχία. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι σε κανένα από τα δελτία Τύπου δεν έγινε αναφορά στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), οι οποίοι –υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και με ξεπερασμένα συστήματα– κατάφεραν να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κρίση και να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια. Η απουσία οποιασδήποτε αναγνώρισης, σύμφωνα με τους ΕΕΚ, αποτυπώνει την αλαζονεία της Διοίκησης της ΥΠΑ και την πλήρη αποστασιοποίησή της από την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής. Την ίδια στιγμή, η χώρα εκτίθεται διεθνώς, ενώ επιχειρείται επικοινωνιακά να υποβαθμιστεί η σοβαρότητα του συμβάντος με τη θέση ότι «δεν διακυβεύτηκε η ασφάλεια των πτήσεων».

Οι ελεγκτές τονίζουν ότι ο μόνος λόγος που δεν υπήρξε ατύχημα ήταν ο επαγγελματισμός τους – και όχι η επάρκεια των μέσων που τους παρέχει η ΥΠΑ. Παράλληλα, καταγγέλλουν πιέσεις από τη Διοίκηση να δεχθούν αυξημένη κυκλοφορία στις βάρδιες, προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις, τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το πρόβλημα δεν θα επαναληφθεί.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η επίκληση «άγνωστων παρεμβολών», οι οποίες –σύμφωνα με τους εργαζόμενους– εμφανίζονται ως γεωγραφικά εκτεταμένες, αλλά επηρεάζουν επιλεκτικά τις κεραίες του ΚΕΠΑΘΜ και όχι εκείνες των αεροδρομίων που συχνά βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Ερωτήματα για την ασφάλεια των πτήσεων

Οι ΕΕΚ υπενθυμίζουν αντίστοιχο περιστατικό τον περασμένο Αύγουστο με την απώλεια γραμμής μεταφοράς δεδομένων από τον λόφο Μερέντα, όπου αποκαλύφθηκε ότι η ΥΠΑ επί έναν χρόνο «αξιολογούσε» την προμήθεια ανταλλακτικού, το οποίο ακόμη και σήμερα δεν έχει αντικατασταθεί, χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Μεταξύ άλλων, ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις: Τι ακριβώς αστόχησε στο πρόσφατο συμβάν; Αν έχει συμβεί ξανά παρόμοια βλάβη και αν αποκρύφθηκε; Γιατί δεν θωρακίστηκε το σύστημα, παρότι υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου; Τέλος, επισημαίνουν ότι στα δελτία Τύπου της ΥΠΑ απουσιάζουν δύο κρίσιμες κινήσεις: η ανάληψη ευθύνης και μια δημόσια συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό.

Οι εργαζόμενοι καλούν πλέον την πολιτική ηγεσία να παρέμβει, προειδοποιώντας ότι αν δεν αναβαθμιστεί άμεσα ο εξοπλισμός και τα συστήματα, η εναέρια κυκλοφορία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζουν ότι η ευθύνη δεν θα βαραίνει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, αλλά αποκλειστικά τη Διοίκηση της ΥΠΑ και όσους την εποπτεύουν. Η ασφάλεια των πτήσεων και η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού απαιτούν άμεσες κινήσεις και τεχνολογική θωράκιση του συστήματος.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Μετά από μια ημέρα και δύο δελτία τύπου της Υ.Π.Α., όπου το δεύτερο αναιρεί το πρώτο, ακόμα δεν έχουμε μάθει γιατί συνέβη η ολική απώλεια στις συχνότητες του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. και ακόμα πιο ανησυχητικά πώς αποκαταστάθηκε. Από τις θεωρίες περί «επίμονης», «μαζικής παρεμβολής» με μεγάλη «γεωγραφική έκταση» φτάσαμε στο «τεχνικό πρόβλημα», εντοπισμένο σε ένα σημείο. Ακούσαμε δηλώσεις μέχρι και ότι «τρελάθηκε το σύστημα». Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. με τέτοιες αντιφατικές ανακοινώσεις που στερούνται σοβαρότητας, για ακόμη μία φορά εκτίθεται και δείχνει τη γύμνια της και την κατάσταση πανικού στην οποία βρίσκεται. Σε κανένα από τα δελτία τύπου δεν έγινε η παραμικρή αναφορά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια τα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και για το ότι κατάφεραν να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κατάσταση με υποδειγματικό τρόπο και να φροντίσουν ώστε όλες οι πτήσεις να προσγειωθούν ασφαλώς, εργαζόμενοι κάτω από αντίξοες συνθήκες και εκτεθειμένοι σε αστοχίες των ξεπερασμένων συστημάτων χωρίς καμία υποστήριξη από την Διοίκηση. Η μη εκτίμηση στους εργαζομένους, καταδεικνύει την άκρατη αλαζονεία της Διοίκησης της Υ.Π.Α. που δεν είχε την ελάχιστη αξιοπρέπεια να σταθεί σε αυτούς που εγγυήθηκαν την ασφάλεια των πτήσεων, την ίδια στιγμή που η υπηρεσία και τα συστήματά της τους εξέθεσε για ακόμη μία φορά και διασυρθήκαμε ως χώρα διεθνώς.

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν μπορεί να κρύψει το μένος της απέναντι στους Ε.Ε.Κ., παρότι καπηλεύεται το έργο τους και ταυτόχρονα, σε κάθε ευκαιρία, υποτιμά τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό τους. Η Διοίκηση της Υ.Π.Α., είναι για ακόμα μια φορά έκθετη για τον διασυρμό της χώρας τόσο με το συμβάν όσο και με την διαχείριση του. Φυσικά η Υ.Π.Α. προσπαθεί να μετριάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι δε συνέβη και κάτι πολύ σοβαρό και ότι δε διακυβεύτηκε σε κανένα σημείο η ασφάλεια των πτήσεων. Δεν αναφέρει πουθενά ότι ο μόνος λόγος που τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν ασφαλώς ήταν η υποδειγματική διαχείριση των Ε.Ε.Κ. και όχι τα μέσα που τους παρείχε η Υ.Π.Α.. Καλούμε τη Διοίκηση της Υ.Π.Α. να σταματήσει να πιέζει τους Ε.Ε.Κ. στην βάρδια να αποδεχτούν περισσότερη κυκλοφορία, για να μετριάσει το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, την στιγμή που δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το πρόβλημα δεν θα επαναληφθεί, αφού ακόμα δεν το έχει εντοπίσει καν.

Στην προσφιλή της τακτική να αποποιηθεί κάθε ευθύνη η Διοίκηση της Υ.Π.Α., μην μπορώντας αυτή τη φορά να κατηγορήσει τους Ε.Ε.Κ. και τα αιτήματα τους, κατέφυγε στην επίκληση «άγνωστων παρεμβολών» που παραδόξως ήταν «εκτεταμένες γεωγραφικά», αλλά επηρέαζαν επιλεκτικά τις κεραίες που εξυπηρετούν το Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. και όχι αυτές που εξυπηρετούν τα αεροδρόμια, που σε πολλά σημεία ανά την Ελλάδα, βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αναρωτιόμαστε αν θα μας ενημερώσει η Υ.Π.Α. τι τελικά όντως συνέβη ή αν και αυτό θα θαφτεί, μπροστά στην φανταχτερή προσπάθεια του ήδη εκτός χρονοδιαγραμμάτων Action Plan. Τελικά η αλήθεια αποκαλύφθηκε και τώρα παίζουμε ξανά με τις λέξεις, όπως έγινε και τον περασμένο Αύγουστο στην περίπτωση της απώλειας της γραμμής μεταφοράς δεδομένων από τον λόφο Μερέντα. Τότε αποδείχτηκε περίτρανα ότι η Υ.Π.Α. επι ένα χρόνο αξιολογούσε αν θα έπρεπε να πάρει το ανταλλακτικό, το οποίο αστόχησε και το οποίο μέχρι σήμερα, 5 μήνες μετά την βλάβη δεν έχει αποκτηθεί. Φυσικά καμία ευθύνη δεν αναζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία και κανενός το αυτί δεν ίδρωσε. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς αστόχησε χθες, αν έχει συμβεί ξανά τέτοια αστοχία και έχει αποκρυβεί, καθώς και γιατί η Υ.Π.Α. δεν φρόντισε να θωρακίσει το σύστημα από ένα ενδεχόμενο όπως το χθεσινό.

Ακούσαμε δήλωση σε τηλεοπτικό σταθμό ότι έχει υπάρξει ξανά παρόμοιο πρόβλημα μικρότερης έκτασης. Πρέπει να μας απαντήσει τελικά η Υ.Π.Α. αν αυτή η δήλωση αληθεύει και αν αληθεύει γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα για να αποτραπεί αυτό που έγινε χθες. Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. μέσα στην κενή περιεχομένου φλυαρία των Δελτίων τύπου που εκδίδει δεν έχει συμπεριλάβει τις δυο πιο σημαντικές αναφορές: Να ζητήσει συγγνώμη από το επιβατικό κοινό και να αναλάβει την ευθύνη για τα προβλήματα. Το ότι δεν το έχει κάνει απλά δείχνει ότι δεν έχει διάθεση να επιλύσει το πρόβλημα, αφού δεν τολμάει καν να το αποδεχθεί. Αφού η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν κάνει το χρέος της στο επιβατικό κοινό, τότε θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος η πολιτική ηγεσία. Ευελπιστούμε ότι στο κρίσιμο αυτό σημείο η πολιτική ηγεσία θα σταματήσει να πιστεύει τις δικαιολογίες της Διοίκησης της Υ.Π.Α. που απλά κάθε φορά καθησυχάζει το Υπουργείο, μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο πρόβλημα. Ένα είναι βέβαιο ότι η κατάσταση με τον εξοπλισμό στην Υ.Π.Α. δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει. Αν δεν γίνουν κινήσεις να αλλάξει, τότε το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κυκλοφορία της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου και γι’ αυτό δεν θα έχουν καμία ευθύνη οι Ε.Ε.Κ.. Η ευθύνη θα ανήκει εξολοκλήρου στην Διοίκηση της Υ.Π.Α. και σε όσους την επιβλέπουν.