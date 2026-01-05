Θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών.

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας Αριστείδης Κορέας με αφορμή το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια.

Κατά την έρευνα που θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στις συχνότητες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, «οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00 τοπική ώρα, και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ. Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επανήλθε στα κανονικά επίπεδα από 17:45. Σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του συμβάντος διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.»

Οπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση «οι γενεσιουργιές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ.»

Τέλος, τονίζεται πως «η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης».

Είχε προηγηθεί τεράστια ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI