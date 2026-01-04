Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκατάστασης του προβλήματος.

Μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφεται από το πρωί της Κυριακής (04/01) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, εξαιτίας σοβαρού τεχνικού προβλήματος που επηρεάζει τις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής και έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

{https://x.com/nexta_tv/status/2007779614651830603}

Έτσι, άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, από πλευράς των αεροπορικών και με το δεδομένο ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ πυκνή όσον αφορά κυρίως τις αφίξεις καταβάλλονται προσπάθειες σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον επαναπρογραμματισμό των πτήσεων. Όμως, το γεγονός ότι δεν είναι εφικτές οι αναχωρήσεις από τα ελληνικά αεροδρόμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.ο.κ., έχει αντίκτυπο τόσο στις πτήσεις εντός της χώρας όσο και εκτός στις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί μέσα στην ημέρα από αεροδρόμια του εξωτερικού για τις επιστροφές των εκδρομέων.

Επιβάτες που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στους χώρους αναχωρήσεων περιγράφουν εικόνες συνωστισμού, αναμονής στις ουρές και αβεβαιότητας για την πορεία των πτήσεών τους, ενώ οι αρμόδιες αρχές και τεχνικοί εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Η ΥΠΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με συνεργάτες τηλεπικοινωνιών για την επαναλειτουργία του συστήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ενημέρωση από πλευράς της για την ώρα αποκατάστασης.

Το τεχνικό ζήτημα έχει προκαλέσει ήδη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, με πτήσεις να μην μπορούν να εκτελεστούν κανονικά και ορισμένες να έχουν παραμείνει καθηλωμένες στις θέσεις τους. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και επιχειρούν ταχύτερες λύσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας του FIR.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dffrd4hacgj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανακοίνωση για την προσπάθεια επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενημερώνοντας πως αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL.

Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς.

Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

Προβλήματα στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης»

Προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις παρουσιάζονται στο διεθνές αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά, επακόλουθο του προβλήματος που κεντρικά έχει παρουσιαστεί στις ραδιοσυχνότητες οι οποίες βοηθούν τον προγραμματισμό και την κίνηση των αεροσκαφών στο FIR Αθηνών.

Οι πτήσεις προς Αθήνα παρουσιάζουν καθυστέρηση, ακολουθώντας την αναστολή των πτήσεων όπως έχει εξαγγελθεί από την Αθήνα, σύμφωνα με την οποία, προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, δεν πραγματοποιούνται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dffsbn2j1pj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Προβλήματα και στα αεροδρόμια Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Στο αεροδρόμιο Βασιλεύς Πύρρος των Ιωαννίνων, η πρωινή πτήση από Αθήνα, η οποία αναμενόταν στις 11:30 δεν έχει φτάσει, καθώς το αεροπλάνο δεν απογειώθηκε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Κωνσταντίνος Ευθυμίου, η πτήση δεν έχει ματαιωθεί, ενώ είναι άγνωστο ακόμη τι θα γίνει με την απογευματινή πτήση από Αθήνα προς Ιωάννινα.

Στην Κέρκυρα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας η πρωινή πτήση από Αθήνα στις 8:15, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις 4 πτήσεις που αναμένονται από Αθήνα, αργά το μεσημέρι και το βράδυ.