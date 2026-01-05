Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία αναμένει όρους που να συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αναφέροντας ως παράδειγμα την αγορά μαχητικών Eurofighter Typhoon από την Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανέλαβε τη Δευτέρα ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 ήταν «άδικος», τονίζοντας ότι η επανένταξή της είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ.

Η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πολυεθνικό πρόγραμμα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2019 λόγω της αγοράς ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400. Έκτοτε, έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την απόφαση άδικη και έχει εκφράσει την ελπίδα ότι το ζήτημα θα μπορούσε να ξεπεραστεί κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερντογάν έθεσε το θέμα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ σοβαρά» την πώληση F-35 στην Τουρκία.

«Η παραλαβή από την Τουρκία των αεροσκαφών F-35, για τα οποία έχει ήδη πληρώσει, και η επανένταξή της στο πρόγραμμα είναι σημαντικά και απαραίτητα» βήματα για τη βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και για την άμυνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν στο Bloomberg News τη Δευτέρα.

Στα τέλη του 2024, η Άγκυρα εξασφάλισε συμφωνία ύψους 7 δισ. δολαρίων με την Ουάσινγκτον για την αγορά 40 μαχητικών F-16. Ωστόσο, οι συνομιλίες φέρεται να έχουν διακοπεί λόγω των ανησυχιών της Τουρκίας σχετικά με την τιμή και την επιθυμία της να αγοράσει F-35.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία ύψους 10,7 δισ. δολαρίων για αγορά 20 μαχητικών Eurofighter Typhoon από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Άγκυρα σχεδιάζει επίσης να αγοράσει 12 μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ και άλλα 12 από το Ομάν.

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, στο παρελθόν η Τουρκία αντιμετώπισε συχνά εμπάργκο όπλων. Αυτό την ώθησε να ενισχύσει σημαντικά τις εγχώριες δυνατότητές της και να περιορίσει την εξάρτησή της από το εξωτερικό τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Σήμερα, παράγει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων και τύπων όπλων στην εγχώρια αγορά, συμπεριλαμβανομένων των δικών της drones, πυραύλων και ναυτικών σκαφών. Παράλληλα, αναπτύσσει το δικό της μαχητικό πέμπτης γενιάς.

Με την ονομασία Kaan, το stealth μαχητικό αναμένεται να αντικαταστήσει τον παλαιωμένο στόλο F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος προβλέπεται να αρχίσει να αποσύρεται σταδιακά από τη δεκαετία του 2030.

