«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, μίλησε σε ζωντανή μετάδοση από το γραφείο του συζύγου της στην Turning Point USA, για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του συζύγου της την Τετάρτη στέλνοντας το μήνυμα ότι η αποστολή του συζύγου της θα συνεχιστεί. «Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση συγκλονίζει τις ΗΠΑ και τη διχάζει, ενώ είναι εμφανές ότι τη φέρνει μπροστά σε σκοτεινές μέρες.

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ ήταν ένθερμος σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια αξιοσημείωτη φωνή και υποστηρικτής του MAGA, με μεγάλο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, εκφώνησε μια φορτισμένη ομιλία σε μια ζωντανή μετάδοση, δίπλα στην άδεια καρέκλα του συζύγου της που χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων podcast, παρέθεσε απόσπασμα από τη Βίβλο και μίλησε για την αγάπη του για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα δύο παιδιά του ζευγαριού.

Η μετάδοση από τα κεντρικά γραφεία του Turning Point USA στην Αριζόνα ξεκίνησε με αρκετά λεπτά σιωπής, καθώς η κάμερα εστίασε στην άδεια καρέκλα του Τσάρλι Κερκ.

Καθώς η χήρα του άρχισε να μιλάει, κοίταξε ψηλά και ψιθύρισε μια προσευχή.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους πρώτους ανθρώπους που προσπάθησαν να τον σώσουν, το προσωπικό του συζύγου της και τον Λευκό Οίκο.

«Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε κι εσείς», είπε δακρυσμένη.

Η περιοδεία του συζύγου της στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και τα επόμενα χρόνια, είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το podcast του θα συνεχιστεί επίσης.

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή», συνέχισε.

«Το κίνημα που έχτισε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει», διαβεβαίωσε. «Μου άρεσε πολύ το ότι ένα από τα μότο του ήταν “ποτέ μην παραδίνεσαι”», είπε για τον αποθανόντα σύζυγό της. «Ποτέ δεν θα παραδοθούμε», σημείωσε.

