Χαμάς: Ζωντανός ο επικεφαλής διαπραγματευτής Αλ Χάγια, μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα

Χαμάς: Ζωντανός ο επικεφαλής διαπραγματευτής Αλ Χάγια, μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα Φωτογραφία: AP Photo/Khalil Hamra
Ο Χαλίλ Αλ Χάγια επέζησε της ισραηλινής επίθεσης, ανακοίνωσε η Χαμάς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ Αλ Χάγια, είναι ζωντανός μετά την ισραηλινή επίθεση της Τρίτης στην Ντόχα, με στόχο συνάντηση ηγετικών στελεχών της.

«Μετά από ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας, ο δρ. Χαλίλ Αλ Χάγια (...) παρέστη στην κηδεία στο Κατάρ για τον μάρτυρα γιο του, Χιμάμ, και τους μάρτυρες της δειλής απόπειρας δολοφονίας στη Ντόχα», ανακοίνωσε η Χαμάς, αναφερόμενη στα έξι θύματα της επίθεσης και την κηδεία τους που έγινε χθες, Πέμπτη.

Η ανακοίνωση δεν περιελάμβανε φωτογραφίες ή άλλες αποδείξεις πως ο Αλ Χάγια- επικεφαλής της Χαμάς για τη Γάζα- είναι ζωντανός. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ήταν ένα από τα έξι ηγετικά στελέχη που βρίσκονταν στο κτίριο το οποίο έπληξε η ισραηλινή αεροπορία.

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, που εμπλέκεται ενεργά στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, θεωρείται ότι έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγια, σε πλήγμα του Ισραήλ στο Ιράν, τον Ιούλιο του 2024. Είναι μέλος του πενταμελούς συμβουλίου που ηγείται της Χαμάς μετά τη δολοφονία και του Γιαχία Σινουάρ, τον Οκτώβριο του 2024, στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP

