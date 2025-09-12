Games
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: 22χρονος ο δράστης, τον κατέδωσε ο πατέρας του - Ανακοινώσεις από το FBI

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: 22χρονος ο δράστης, τον κατέδωσε ο πατέρας του - Ανακοινώσεις από το FBI Φωτογραφία: FBI
Ο δράστης φέρεται να αποκάλυψε στον πατέρα του ότι είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.

Ένας 22χρονος φέρεται να είναι ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος συνελήφθη αφού ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνθρωπος που συνελήφθη για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος ζει στη Γιούτα. Σε λίγα λεπτά αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από το FBI.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι τον ύποπτο κατέδωσε «κάποιος που είναι πολύ κοντά του». Δύο πηγές ανέφεραν στο CNN ότι ο συλληφθείς εξομολογήθηκε στον πατέρα του ότι είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ.

Στη συνέχεια, ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές, προκειμένου να τον συλλάβουν.

Live οι ανακοινώσεις του FBI για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

{https://www.youtube.com/watch?v=CiS5wXfXiKs}

Τραμπ: Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο

Στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να καταδικαστεί σε θάνατο ο δράστης.

«Θα κριθεί ένοχος, φαντάζομαι και ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αυτό που έκανε... Ο Τσάρλι Κερκ ήταν το καλύτερο άτομο και δεν του άξιζε αυτό. Δούλεψε τόσο σκληρά και τόσο καλά, που όλοι τον συμπαθούσαν», πρόσθεσε.

«Στη Γιούτα ισχύει η θανατική ποινή και υπάρχει ένας πολύ καλός κυβερνήτης εκεί (Σπένσερ Κοξ). Τον κυβερνήτη, τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ αποφασισμένος να επιβάλει τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση», συμπληρωσε.

{https://www.tiktok.com/@cnn/video/7549185109304298807?refer=embed}

