Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ: Το νέο βίντεο του FBI

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ: Το νέο βίντεο του FBI
Ήχος που καταγράφηκε κοντά στο βήμα όπου μιλούσε ο Κιρκ υποδηλώνει ότι χτυπήθηκε με έναν και μόνο υπερηχητικό πυροβολισμό. Φράσεις που σχετίζονται με πολιτικά ζητήματα βρέθηκαν γραμμένες σε ένα τουφέκι και πυρομαχικά που εντοπίστηκαν.

Περισσότερο από μία ημέρα μετά από τον πυροβολισμό που συγκλόνισε τις ΗΠΑ, σε εξέλιξη παραμένει το ανθρωποκυνηγητό για το άτομο που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ.

Πριν λίγες μόλις ώρες, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή, με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, να απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Στα καρέ που δημοσιεύτηκαν ο ύποπτος φαίνεται να βρίσκεται στη στέγη του κτιρίου - από όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ - και να τρέχει προς τη δεξιά γωνία. Από εκεί πηδά και τρέχει μέσα από το γρασίδι δίπλα σε έναν χώρο στάθμευσης και σε μια κοντινή δασώδη περιοχή.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, ενώ τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=otMFe77ImJA&ab_channel=FoxNews}

Νωρίτερα χθες οι αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες του υπόπτου, με το FBI να ανακοινώνει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία.

{https://x.com/FBISaltLakeCity/status/1966295141410373683}

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κοινού», επισήμανε ο κυβερνήτης της Γιούτας, προσθέτοντας πως η αστυνομία έχει ήδη λάβει πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες.

{https://x.com/FBISaltLakeCity/status/1966169520403525760}

