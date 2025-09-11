Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ, ο «μάρτυρας της αλήθειας» που κέρδισε τους νέους για λογαριασμό του Τραμπ

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ δίνει στον Τραμπ την ευκαιρία να στοχοποιήσει την αριστερά και κάθε προοδευτική φωνή που απορρίπτει το αφήγημα των οπαδών του MAGA.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αποτελεί πράγματι «μια σκοτεινή στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», απειλώντας την αμερικανική κοινωνία με ένα νέο κύμα χάους και πολιτικής βίας.

Η εκτέλεσή του την ώρα που απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού σε εκδήλωση στη Γιούτα ρίχνει λάδι στη φωτιά του διχασμού και της πόλωσης, ενεργοποιώντας τα αντανακλαστικά των οπαδών του MAGA που βλέπουν στο πρόσωπό του έναν «μάρτυρα της αλήθειας» που «έπεσε για τις ιδέες του».

Ο Κερκ είναι το συντηρητικό «παιδί - θαύμα» που μέσω των podcast, των βιβλίων, των ομιλιών, αλλα και της κομματικής δουλειάς του στο παρασκήνιο συνέβαλε στη διαμόρφωση του ακροδεξιού κινήματος που συγκεντρώθηκε γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ.

Δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το ρεπουμπλικανικό κατεστημένο, αλλά ήταν αναμφισβήτητα η ηγετική φωνή μιας ομάδας νέων συντηρητικών ακτιβιστών που είχε το χάρισμα να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και τις νεολαιιστικες οργανώσεις στα πανεπιστήμια για να δημιουργήσει ένα ακροατήριο, το οποίο στη συνέχεια παρουσίαζε σε χορηγούς και πολιτικούς που σχετίζονταν με τον Τραμπ, αποκτώντας περισσότερους πόρους και πρόσβαση.

Ο Κερκ δεν επιδίωξε ποτέ κάποια θέση στη διοίκηση. Η φιλοδοξία του ήταν πολύ μεγαλύτερη: να αναδιαμορφώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και, πέρα από αυτό, την αμερικανική πολιτική. «Θέλουμε να μεταμορφώσουμε την κουλτούρα», είχε δηλώσει στους New York Times Magazine τον περασμένο Φεβρουάριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=WV29R1M25n8&ab_channel=Jubilee}

Ο Κερκ ήταν μόλις 18 όταν ίδρυσε την Turning Point USA το 2012, με στόχο στόχο τη διάδοση συντηρητικών ιδεών σε αμερικανικά κολέγια με φιλελεύθερη κατεύθυνση. Έλαβε σημαντική υποστήριξη από Ρεπουμπλικάνους χορηγούς όπως ο Φόστερ Φρις και μέλη της οικογένειας Τραμπ (μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τζούνιορ), που εντυπωσιάστηκαν από τo τολμηρό του σχέδιο να κερδίσει τη νεολαία.

Λίγο νωρίτερα, ως μαθητής της τελευταίας τάξης του λυκείου, είχε γράψει ένα άρθρο γνώμης για το Breitbart News, ασκώντας κριτική στην προβολή φιλελεύθερων οικονομολόγων όπως ο Paul Krugman στα σχολικά βιβλία. Το άρθρο οδήγησε σε εμφάνισή του στο Fox News, η οποία με τη σειρά της τράβηξε την προσοχή του Bill Montgomery, ιδιοκτήτη εστιατορίου και πρώιμου υποστηρικτή του δεξιού κινήματος Tea Party.

Γρήγορα απέκτησε σταθερή παρουσία στον Τραμπιανό μιντιακό χώρο. Τουίταρε ασταμάτητα με επιθετική δεξιά ρητορική και ιδιαίτερη έφεση στα προκλητικά σχόλια για Εβραίους, ομοφυλόφιλους και μαύρους. Τα κοινωνικά δίκτυα και το podcast του συχνά παρουσίαζαν αποσπάσματα με τον ίδιο να συζητά με φοιτητές για θέματα όπως η ταυτότητα φύλου, το δικαίωμα στην άμβλωση, η κλιματική αλλαγή, η πίστη και οι οικογενειακές αξίες. Ένα σημάδι της ανόδου του Κερκ ήταν πόσο συχνά τον αναδημοσίευε ο Τραμπ.

{https://www.youtube.com/watch?v=wXspIpEXL-U&ab_channel=CBCNews%3ATheNational}

Ο Κερκ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην «επιδημία μαρξισμού και ιδεολογίας φύλου» στα πανεπιστήμια, ενθαρρύνοντας φοιτητές να καταγγέλλουν καθηγητές που υποψιάζονταν ότι υποστηρίζουν τέτοιες ιδέες. Η Turning Point αναπτύχθηκε ραγδαία, προσθέτοντας δεκάδες παραρτήματα σε πανεπιστήμια κάθε χρόνο και αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό παλαιότερες συντηρητικές οργανώσεις της νεολαίας.

Κατά την πανδημία, ο Κερκ στράφηκε εναντίον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατηγορώντας τον για συγκάλυψη της προέλευσης του ιού. Αντιτάχθηκε στα lockdown και τη χρήση μάσκας, ενώ διακινούσε ψευδείς ισχυρισμούς για την υδροξυχλωροκίνη.

Η οπλοχρησία ήταν ένα ακόμη από τα πολλά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που συζητούσε σε εκδηλώσεις και podcasts. Πριν από μερικούς μήνες ο Κερκ είχε δηλώσει: «Αξίζει το κόστος, δυστυχώς κάποιων θανάτων από όπλα κάθε χρόνο, προκειμένου να διατηρήσουμε τη Δεύτερη Τροπολογία».

{https://www.youtube.com/watch?v=qIKNikg-fwM&ab_channel=TurningPointUSA}

Μετά τις εκλογές του 2020, ο Κερκ ηγήθηκε διαδηλώσεων «Stop the Steal» στη Φοίνιξ, υιοθετώντας την ψευδή αφήγηση ότι ο Τραμπ είχε κερδίσει τις εκλογές. Υποσχέθηκε να στείλει 80 «λεωφορεία πατριωτών» στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων από το Κογκρέσο - έφτασαν περίπου επτά.

{https://youtube.com/shorts/m6sk-FKWjdY?si=hFJi_Y8wgBU6BF53}

Μετά την ήττα του Τραμπ, ο Κερκ συμμετείχε στη στρατηγική επανόδου του από το Mar-a-Lago και δημιούργησε την Turning Point Faith για να ενισχύσει τον ρόλο του χριστιανικού εθνικισμού στο κίνημα Τραμπ. Διπλασίασε τις επιθέσεις του στην Αριστερά και συνέχισε τις προκλητικές δηλώσεις του, αποκαλώντας ενδεικτικά τον Τζορτζ Φλόιντ «σκουπίδι» κι αναπαράγωντας θεωρίες όπως η Μεγάλη Αντικατάσταση, δίνοντας της μάλιστα και αντισημητικές διαστάσεις.

«Οι εβραϊκές κοινότητες έχουν προωθήσει το ίδιο είδος μίσους εναντίον των λευκών που ισχυρίζονται ότι θέλουν να σταματήσουν να χρησιμοποιείται εναντίον τους», είχε δηλώσει στο «The Charlie Kirk Show» το 2023.

Για μια στιγμή, φάνηκε ότι τέτοια σχόλια θα μπορούσαν να του στοιχήσουν. Αντίθετα, αυτός πλησίασε συντηρητικούς εβραίους χορηγούς και στην Εθνική Συνέλευση των Ρεπουμπλικάνων το 2024 στο Μιλγουόκι κέρδισε σημαντικό χρόνο ομιλίας.

Δεν υπήρχε κάποιο μυστικό για τη δύναμή του: απλώς έφερνε αποτελέσματα. Ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια για κινητοποίηση ψηφοφόρων μέσω της Turning Point και άλλων ομάδων πριν τις προεδρικές εκλογές. Κάπως έτσι Τραμπ κέρδισε ένα σημαντικό ποσοστό της νεολαίας, περίπου 45% σε εθνικό επίπεδο, και ισοφάρισε με την Kamala Harris σε αρκετές πολιτείες-κλειδιά.

Με πληροφορίες από New York Times και BBC