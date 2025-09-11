Ποινή φυλάκισης 4,5 ετών στη σύζυγο του Μπομπ Μενέντεζ για το σκάνδαλο διαφθοράς

Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 4,5 ετών στη σύζυγο του Μπομπ Μενέντεζ, Ναντίν, για τον ρόλο της στο σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην φυλακή τον πρώην γερουσιαστή.
Τον περασμένο Απρίλιο η 58χρονη είχε καταδικαστεί για δωροληψία με αντάλλαγμα την άσκηση επιρροής του Μπομπ Μενέντεζ υπέρ της Αιγύπτου και επιχειρηματιών από το Νιου Τζέρσι. Η Ναντίν Μενέντεζ δεν δικάστηκε μαζί με τον σύζυγό της, λόγω της θεραπείας στην οποία υποβαλλόταν για καρκίνο του μαστού.
«Η κατηγορούμενη και ο συνεργός της στο έγκλημα, ο πρώην γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, ενεπλάκησαν στην πιο ξεδιάντροπη μορφή διαφθοράς δημόσιου λειτουργού. Έλαβαν ράβδους χρυσού, μετρητά και ένα πολυτελές αυτοκίνητο με αντάλλαγμα την επιρροή του γερουσιαστή», τόνισε ο εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον.
Ο πρώην πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας εκτίει ποινή κάθειρξης 11 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για 16 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για δωροληψία και απάτη. Ήταν η πρώτη φορά που κρίθηκε ότι Αμερικανός γερουσιαστής ενεργούσε ως ξένος πράκτορας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters