Με το τέλος του 2025 να σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του ισχύοντος σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να περάσει το 2026 σε μια νέα φάση εφαρμογής της στρατηγικής της, μεταφέροντας το βάρος από τον σχεδιασμό στην πράξη και στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών της.

Από το 2026, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται κυρίως στην πρόληψη και στον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων διαφθοράς, με συστηματική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να περάσει από αποσπασματικούς ελέγχους σε ένα πιο δομημένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, όπου οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι, βασισμένοι σε ανάλυση πληροφοριών και όχι μόνο σε καταγγελίες ή τυχαία δείγματα. Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να λειτουργεί προληπτικά και όχι μόνο εκ των υστέρων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη διαφάνεια των διαδικασιών και στη σχέση της Αρχής με πολίτες και επιχειρήσεις. Από το 2026, στόχος είναι η μεγαλύτερη τυποποίηση των συναλλαγών, η σαφής καταγραφή των διαδικασιών και η δημοσιοποίηση στοιχείων που ενισχύουν τη λογοδοσία. Η διοίκηση της ΑΑΔΕ θεωρεί ότι όσο πιο ξεκάθαρο και αυτοματοποιημένο είναι το πλαίσιο λειτουργίας, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ακόμη έναν κρίσιμο πυλώνα της στρατηγικής που θα εφαρμοστεί από το 2026. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα δεοντολογίας, ακεραιότητας και διαχείρισης καταγγελιών, αλλά και η ενίσχυση μηχανισμών αξιολόγησης και εσωτερικής κινητικότητας, θεωρούνται καθοριστικά εργαλεία για την εμπέδωση κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη διαφθορά. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενίσχυση της προστασίας των πληροφοριοδοτών.

Ένα πρώτο παράδειγμα είναι η χρήση ψηφιακών εργαλείων για στοχευμένους ελέγχους. Αντί για μαζικούς ή τυχαίους ελέγχους, η ΑΑΔΕ θα βασίζεται όλο και περισσότερο σε ανάλυση δεδομένων και δείκτες κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως ύποπτες υποθέσεις φοροδιαφυγής ή εσωτερικής παραβατικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι έλεγχοι θα είναι πιο αποτελεσματικοί και θα περιορίζονται τα περιθώρια παρεμβάσεων ή επιλεκτικής μεταχείρισης.

Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τυποποίηση και διαφάνεια στις συναλλαγές με πολίτες και επιχειρήσεις. Από το 2026, κρίσιμες διαδικασίες –όπως πληρωμές, επιστροφές φόρων ή τελωνειακοί έλεγχοι– θα ακολουθούν ενιαία και προκαθορισμένα βήματα, με σαφή ίχνη ελέγχου. Όσο λιγότερες «γκρίζες ζώνες» υπάρχουν στη διαδικασία και όσο μεγαλύτερο μέρος της γίνεται ψηφιακά, τόσο μειώνονται οι ευκαιρίες για αθέμιτες συναλλαγές ή συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι».

Τρίτο παράδειγμα είναι η έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην εσωτερική κουλτούρα. Η στρατηγική προβλέπει συστηματική εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα ακεραιότητας και δεοντολογίας, αλλά και μέτρα όπως η εσωτερική κινητικότητα και η εναλλαγή θέσεων σε ευαίσθητα πόστα. Παράλληλα, ενισχύονται οι μηχανισμοί υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών, με στόχο οι υπάλληλοι και οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς όταν αναφέρουν φαινόμενα διαφθοράς.