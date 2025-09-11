Games
Τα τελευταία λόγια του Τσάρλι Κερκ: Τραγική ειρωνεία η στιγμή του πυροβολισμού
Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συντηρητικού ακτιβιστή και στενού συμμάχου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέρει στο προσκήνιο την απειλή της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δολοφονία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ έχει βυθίσει στο σοκ τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας ανησυχία για νέο κύμα «χάους και πολιτικής βίας».

Το έγκλημα έχει λάβει από την πρωτή στιγμή πολιτικές διαστάσεις με τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του από το MAGA να μιλούν για μάρτυρα που «έπεσε για τις ιδέες του».

Ο Κερκ δολοφονήθηκε εν μέσω εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ κι ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Ο συντηρητικός σχολιαστής - φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» και σκουρόχρωμο παντελόνι - καθόταν σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback» και είχε μόλις δεχθεί ερώτηση σχετικά με τις μαζικές δολοφονίες και τη βία των όπλων.

«Ξέρετε πόσοι Αμερικανοί τρανσέξουαλ υπήρξαν δράστες μαζικών δολοφονιών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε ένα μέλος του κοινού. Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών συνέχισε: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;»

«Μετρώντας ή όχι τη βία των συμμοριών;» ρώτησε ο Κερκ.

Στη συνέχεια ακούστηκε ο πυροβολισμός και ο Κερκ κατέρρευσε.

