Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ διχάζει τους Αμερικανούς: Ο Τραμπ κατηγορεί την Αριστερά κι απειλεί με διώξεις

Ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός influencer και ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, υπέκυψε στα τραύματά του μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε σε εκδήλωση που συμμετείχε στο πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ χθες Τετάρτη.

«Ο μεγάλος... ο θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει καλύτερα την αμερικανική νεολαία, κανείς δεν ένιωθε τον παλμό της όπως ο Τσάρλι», έγραψε ο Ντόναλν Τραμπ ανακοινώνοντας τη δολοφονία του 31χρονου, διατάσσοντας «όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής»

Ηγέτης του σημαντικότερου νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ - του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών - ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κερκ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του κι αμέσως κατέρρευσε, καθώς αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο τριαντάρης πόντκαστερ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δολοφονήθηκε με σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων» - και συγκεκριμένα από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου.

Ο δράστης όχι μόνο διαφεύγει και αναζητείται, αλλά δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=FTxBfXqqaR8&ab_channel=CNN}

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι μάρτυρας»

Λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Κερκ, αντί να ενώσει τους Αμερικανούς, ο Τραμπ εκφώνησε μία από τις πιο διχαστικές ομιλίες που έχει δώσει ποτέ πρόεδρος μετά από πολιτική δολοφονία.

Χαρακτηρίζοντας τον 31χρονο ως «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία», κατηγόρησε για το έγκλημα τον λόγο της ριζοσπαστικής αριστεράς.

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=DTYdkgN_s-E&ab_channel=FoxNews}

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again») υιοθέτησαν τον χαρακτηρισμό «μάρτυρα», διαβεβαιώντας πως «το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ».

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά» - κι αυτό παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», ανέφερε ο Στιβ Μπάνον στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός πόντκαστερ παρουσίαζε εκπομπή.

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές.

Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε κι ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη.

«Το μαρτύριό του (ο θάνατός του) πρέπει να γίνουν σημείο καμπής για τη χώρα μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του κινήματος νεολαίας του οποίου υπήρξε συνιδρυτής ο θανών.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές.

«Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», πλειοδότησε ο Ίλον Μασκ μέσω X.

Η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, της προοδευτικής πτέρυγας των δημοκρατικών, εκτίμησε πως η δολοφονία θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα «χάους και πολιτικής βίας».