Διεθνή

Η στιγμή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ: Σκηνές χάους στο πανεπιστήμιο της Γιούτα

Η στιγμή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ: Σκηνές χάους στο πανεπιστήμιο της Γιούτα
Η δολοφονία του Κερκ βυθίζει τις ΗΠΑ σε σοκ και αβεβαιότητα: η ανάγκη για ψυχραιμία και ενότητα συγκρούεται με τις φωνές που τροφοδοτούν τον διχασμό.

Ο Τσάρλι Κερκ, ηγετική φυσιογνωμία του μεγαλύτερου νεολαιίστικου κινήματος της αμερικανικής δεξιάς, εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι σε πανεπιστημιούπολη της κοιλάδας της Γιούτα, στο Όρεμ, περίπου εξήντα χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι.

Η συγκέντρωση ήταν η πρώτη από μια σειρά περίπου δεκαπέντε παρόμοιων εκδηλώσεων που είχε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, με σύνθημα «Prove me wrong» —μια πρόκληση προς το κοινό να αμφισβητήσει τις απόψεις του.

Το πλήθος είχε γεμίσει τον χώρο, με τον πρώην ρεπουμπλικάνο βουλευτή Τζέισον Τσίφιτς να περιγράφει στο Fox News: «Ήταν πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε την ατμόσφαιρα».

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ διχάζει τους Αμερικανούς: Ο Τραμπ κατηγορεί την Αριστερά κι απειλεί με διώξεις

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ διχάζει τους Αμερικανούς: Ο Τραμπ κατηγορεί την Αριστερά κι απειλεί με διώξεις

Διεθνή

Φορώντας απλό λευκό μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος κάτω από τη σκηνή των μπλε και κόκκινων χρωμάτων της περιοδείας «American comeback», ο Κερκ απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού.

Ξαφνικά - και συγκεκριμένα τη στιγμή που μιλούσε για τις μαζικές δολοφονίες με όπλα - ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον Κερκ να πιάνει τον λαιμό του και αμέσως να καταρρέει, με αίμα να τρέχει. Ακολούθησαν κραυγές πανικού, ενώ οι σωματοφύλακές του τον απομάκρυναν εσπευσμένα.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σφαίρα που εκτοξεύτηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», πιθανότατα από οροφή εντός της πανεπιστημιούπολης. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και δεν έχει ταυτοποιηθεί.

{https://x.com/IDontCareBear1/status/1965860762020458773}

