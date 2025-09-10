Η στιγμή που όχημα «πετά» πάνω από αυτοκινητόδρομο - «Ήταν σαν μετεωρίτης» (Βίντεο)

«Πέταξε» πάνω από τις έξι λωρίδες του αυτοκινητόδρομου, κατέληξε σε δέντρο.

Κόβει την ανάσα το βίντεο που κατέγραψε την «πτήση» ενός οχήματος πάνω από αυτοκινητόδρομο, στο Λονγκ Άιλαντ.

Το Honda που οδηγούσε ένας 70χρονος «πέταξε» πάνω από τις έξι λωρίδες του αυτοκινητόδρομου και κατέληξε σε δέντρο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο οδηγός υπέστη κρίση, προτού «απογειωθεί» το αυτοκίνητό του στον Sunrise Highway, έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους του Λονγκ Άιλαντ. Ο 70χρονος στάθηκε τυχερός, καθώς βγήκε από το αυτοκίνητο με ελαφρά τραύματα.

«Φαινόταν σαν να περνά ένας μετεωρίτης πάνω από τον αυτοκινητόδρομο. Στην αρχή, δεν κατάλαβα ότι ήταν αυτοκίνητο», δήλωσε ο Μπράντον Χάιασινθ στο News 12 Long Island. Η κάμερα του δικού του οχήματος κατέγραψε την «πτήση» του Honda, όταν πέρασε μπροστά του.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής της περιοχής, Τζον Ιπολίτο, εκτίμησε ότι η ταχύτητα έπαιξε ρόλο στην «απογείωση» του οχήματος.

{https://www.instagram.com/p/DOZi6IwjBVF/}