Η στιγμή που όχημα «πετά» πάνω από αυτοκινητόδρομο - «Ήταν σαν μετεωρίτης» (Βίντεο)

«Πέταξε» πάνω από τις έξι λωρίδες του αυτοκινητόδρομου, κατέληξε σε δέντρο.

Κόβει την ανάσα το βίντεο που κατέγραψε την «πτήση» ενός οχήματος πάνω από αυτοκινητόδρομο, στο Λονγκ Άιλαντ.

Το Honda που οδηγούσε ένας 70χρονος «πέταξε» πάνω από τις έξι λωρίδες του αυτοκινητόδρομου και κατέληξε σε δέντρο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο οδηγός υπέστη κρίση, προτού «απογειωθεί» το αυτοκίνητό του στον Sunrise Highway, έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους του Λονγκ Άιλαντ. Ο 70χρονος στάθηκε τυχερός, καθώς βγήκε από το αυτοκίνητο με ελαφρά τραύματα.

«Φαινόταν σαν να περνά ένας μετεωρίτης πάνω από τον αυτοκινητόδρομο. Στην αρχή, δεν κατάλαβα ότι ήταν αυτοκίνητο», δήλωσε ο Μπράντον Χάιασινθ στο News 12 Long Island. Η κάμερα του δικού του οχήματος κατέγραψε την «πτήση» του Honda, όταν πέρασε μπροστά του.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής της περιοχής, Τζον Ιπολίτο, εκτίμησε ότι η ταχύτητα έπαιξε ρόλο στην «απογείωση» του οχήματος.

{https://www.instagram.com/p/DOZi6IwjBVF/}

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

