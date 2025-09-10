Στρατό κατεβάζει στους δρόμους των Βρυξελλών η βελγική κυβέρνηση

Οι βελγικές αρχές εξετάζουν το σενάριο ανάπτυξης στρατιωτών σε «μικτές περιπολίες» με την αστυνομία για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης βίας από συμμορίες ναρκωτικών στις Βρυξέλλες

Στρατιώτες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στους δρόμους των Βρυξελλών μέχρι το τέλος της χρονιάς, προειδοποιεί ο Βέλγος υπουργός Ασφάλειας και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μπερνάρ Κουέντιν, εν μέσω κλιμάκωσης περιστατικών βίας - που σχετίζεται με τα ναρκωτικά - με περίπου 60 πυροβολισμούς μόνο φέτος.

Το ένα τρίτο των συρράξεων σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς - με τον Κουέντιν να χαρακτηρίζει τη βία του καλοκαιριού «καταστροφική».

«Οι εγκληματικές συμμορίες γίνονται ολοένα και πιο απερίσκεπτες», υποστήριξε μιλώντας στους Brussels Times. «Η αστυνομική στολή δεν τους αποθαρρύνει πλέον», για αυτό και «μικτές ομάδες αστυνομικών και στρατιωτών» θα μπορούσαν άμεσα να περιπολούν σε «εγκληματικά σημεία των Βρυξελλών».

Σημειώνεται πως το σχέδιο χρειάζεται ακόμη την έγκριση του Συμβουλίου Υπουργών και του ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, αλλά υποστηρίζεται από τα κύρια κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Κινήματος των Ρεφορμιστών και της Νέας Φλαμανδικής Συμμαχίας.

Στο σχέδιο αντιτίθεται ο δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλοζ, ο οποίος δήλωσε ότι οι στρατιώτες δεν θα ήταν χρήσιμοι στις γειτονιές της πόλης. Αντίθετα ζήτησε να γίνουν περιπολίες στην Αμβέρσα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στη λιμενική πόλη.

Ο Κουέντιν σημείωσε ότι «είναι πολύ πιθανό» και άλλες βελγικές πόλεις να δουν στρατιώτες στους δρόμους τους: «Ξεκινάμε από τις Βρυξέλλες γιατί εκεί η ανάγκη είναι μεγαλύτερη, αλλά θα δούμε αν χρειάζεται και σε άλλες πόλεις», είπε. «Η Αμβέρσα επηρεάζεται επίσης από εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, όπως και άλλες πόλεις».

Πηγή: Politico