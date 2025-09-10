«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»: Βάπτισμα του πυρός για Λεκορνού, με κινητοποιήσεις και πολλές συλλήψεις

Σχεδόν 80.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους της Γαλλίας, εν μέσω πολιτικής κρίσης.

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού, αναλαμβάνει καθήκοντα σήμερα Τετάρτη, την ώρα που εξελίσσεται στη χώρα η διαμαρτυρία «Block Everything» με την αστυνομία να έχει ήδη προχωρήσει σε εκατοντάδες συλλήψεις, ενώ 80.000 αστυνομικοί είναι στους δρόμους. Η κοινωνική οργή κατά του Εμανουέλ Μακρόν ξεσπά μία μέρα μετά τον διορισμό Λεκορνού, ο οποίος διαδέχεται τον παραιτηθέντα Φρανσουά Μπαϊρού.

{https://www.youtube.com/watch?v=P2O-s5TPD3Y}

Σύμφωνα με την αστυνομία, έγιναν συλλήψεις στην περιοχή του Παρισιού, έπειτα από αποκλεισμούς ή απόπειρες αποκλεισμού του Περιφερειακού, ενώ έκανε και χρήση χημικών.

Οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν διάφορες δράσεις των διαδηλωτών. Τα χαράματα, για παράδειγμα, γύρω στους 100 νεαρούς μπλόκαραν έναν σταθμό λεωφορείων στο βόρειο Παρίσι, πριν επέμβουν οι δυνάμεις της τάξης.

Στο Παρίσι, η κυκλοφορία είναι «σχεδόν ομαλή» στα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων, ενώ υπάρχουν προβλήματα στη γραμμή B του περιφερειακού σιδηροδρόμου RER, καθώς κυκλοφορούν σ' αυτή δύο στα τρία τρένα. Η γραμμή B του RER διασχίζει την περιφέρεια του Παρισιού από το βορρά στο νότο περνώντας από το κέντρο της πρωτεύουσας και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ.

{https://x.com/JulesRavel1/status/1965666643893518435}

Ομάδες διαδηλωτών, πολλοί με μάσκες, έχτισαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων και πέταξαν σκουπίδια στην αστυνομία στα περίχωρα του Παρισιού, σύμφωνα με δημοσιογράφους, σύμφωνα με το France24.

{https://x.com/KatrineLyngso/status/1965662559270539594}

Οι πρώτες δράσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην ανατολική Γαλλία, με διαδηλωτές που έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα σε μια γέφυρα κοντά στην Καν (βορειοανατολική Γαλλία).

Σε πολυάριθμες πόλεις της δυτικής Γαλλίας, οι πρώτες απόπειρες αποκλεισμού σημειώθηκαν σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις, κυρίως στη Νάντη.

Επίσης στην Τουλούζη (νοτιοδυτικά) περίπου 200 διαδηλωτές απέκλεισαν για λιγότερο από μία ώρα μια διασταύρωση με τη βοήθεια φρακτών και ελαστικών. Αναρτήθηκε επίσης ένα μαύρο πανώ με την επιγραφή «Μακρόν έκρηξη».

{https://www.youtube.com/watch?v=20R6exYFd0k}

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως δυνάμεις ασφαλείας επρόκειτο να αναπτυχθούν από χθες, Τρίτη, το βράδυ «σε ευαίσθητες ζώνες», υποσχόμενη «μηδενική ανοχή», ενώ περίπου «80.000 αστυνομικοί» έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία.

{https://x.com/MensueldeRennes/status/1965664995607543890}

Μερικοί βλέπουν στην κινητοποίηση αυτή, που τροφοδοτείται από τις δημοσιονομικές περικοπές που είχε θελήσει να επιβάλει η παραιτηθείσα κυβέρνηση, την πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτό των «κίτρινων γιλέκων» που είχαν συνταράξει τη χώρα το 2018 και το 2019.

Τι είναι το «Block Everything»;

Το κίνημα χωρίς ηγέτες κέρδισε δυναμική από την οργή για τον πληθωρισμό, τα μέτρα λιτότητας και αυτό που οι υποστηρικτές αποκαλούν δυσλειτουργική πολιτική τάξη. Σε αντίθεση με τις δομημένες διαμαρτυρίες των Κίτρινων Γιλέκων του 2018, το «Block Everything» εμφανίστηκε το καλοκαίρι με λιγότερη οργάνωση αλλά σημαντική διαδικτυακή υποστήριξη.

Δύο μεγάλα συνδικάτα, το CGT και το SUD, υποστήριξαν τις δράσεις της Τετάρτης, ενώ ευρύτερες απεργίες έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Δημοσκόπηση της Ipsos έδειξε ότι το 46% των Γάλλων υποστηρίζουν το κίνημα.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων διαμαρτύρονται για τις περικοπές στις ιατρικές αποζημιώσεις, με τα συνδικάτα να προειδοποιούν ότι 6.000 από τα 20.000 φαρμακεία της Γαλλίας κινδυνεύουν να κλείσουν.

Με πληροφορίες από AFP, France24, Euronews.com, ΑΠΕ