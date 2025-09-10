Games
Διεθνή

H φον ντερ Λάειν προαναγγέλλει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ

H φον ντερ Λάειν προαναγγέλλει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ Φωτογραφία: AP Photo/Pascal Bastien
«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συνταράξει τη συνείδηση της ανθρωπότητας», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Εν μέσω εισβολής ρωσικών drones στην Πολωνία και πρωτοφανούς επίθεσης του Ισραήλ στη Ντόχα, η πρόεδρος της Κομισιόν εκφωνεί στο Στρασβούργο την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από «περισσότερα των δέκα ρωσικά drones Shahed».

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», τόνισε κατά την διάρκεια της ομιλίας της, προειδοποιώντας πως η ΕΕ «θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της».

Ως προς το Ισραήλ, η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε την επιβολή κυρώσεων κατά «εξτρεμιστών» υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου, καθώς και μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενωσης-Ισραήλ.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά των εξτρεμιστών υπουργών και των βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης τμηματική αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας για θέματα που συνδέονται με τις εμπορικές συναλλαγές», είπε παραδεχόμενη ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών μελών για την υιοθέτηση των μέτρων αυτών.

Στην ομιλία της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε πως «ο ανθρωπογενής λιμός δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου».

«Για χάρη της ανθρωπότητας αυτό πρέπει να σταματήσει. Η μετατόπιση που γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι απαράδεκτη. Τα σχέδια για τον οικονομικό στραγγαλισμό των Παλαιστινίων και των εποικισμό της Γάζας, οι δηλώσεις κάποιων ακραίων υπουργών της κυβέρνησης του Ισραήλ, γίνεται για να υπονομευτεί η λύση των δύο κρατών».

{https://x.com/vonderleyen/status/1965683753948512479}

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

