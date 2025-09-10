H φον ντερ Λάειν προαναγγέλλει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συνταράξει τη συνείδηση της ανθρωπότητας», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Εν μέσω εισβολής ρωσικών drones στην Πολωνία και πρωτοφανούς επίθεσης του Ισραήλ στη Ντόχα, η πρόεδρος της Κομισιόν εκφωνεί στο Στρασβούργο την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από «περισσότερα των δέκα ρωσικά drones Shahed».

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», τόνισε κατά την διάρκεια της ομιλίας της, προειδοποιώντας πως η ΕΕ «θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της».

Ως προς το Ισραήλ, η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε την επιβολή κυρώσεων κατά «εξτρεμιστών» υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου, καθώς και μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενωσης-Ισραήλ.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά των εξτρεμιστών υπουργών και των βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης τμηματική αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας για θέματα που συνδέονται με τις εμπορικές συναλλαγές», είπε παραδεχόμενη ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών μελών για την υιοθέτηση των μέτρων αυτών.

Στην ομιλία της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε πως «ο ανθρωπογενής λιμός δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου».

«Για χάρη της ανθρωπότητας αυτό πρέπει να σταματήσει. Η μετατόπιση που γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι απαράδεκτη. Τα σχέδια για τον οικονομικό στραγγαλισμό των Παλαιστινίων και των εποικισμό της Γάζας, οι δηλώσεις κάποιων ακραίων υπουργών της κυβέρνησης του Ισραήλ, γίνεται για να υπονομευτεί η λύση των δύο κρατών».

{https://x.com/vonderleyen/status/1965683753948512479}