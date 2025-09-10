Games
Γλυπτά Παρθενώνα: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς ζητούν να επιστραφούν στην Ελλάδα

Γλυπτά Παρθενώνα: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς ζητούν να επιστραφούν στην Ελλάδα Φωτογραφία: Matt Dunham/ΑP

Όλο και περισσότεροι Βρετανοί θέλουν να επιστραφούν στην Ελλάδα τα Γλυπτά του Παρθενώνα ενώ ένας στους τρεις υποστηρίζει ότι πρέπει να πάνε «σπίτι» τους όλα τα αμφιλεγόμενα εκθέματα που είναι βρίσκονται στη χώρα τους.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που επικαλούνται οι Times, υπάρχει ευρεία υποστήριξη της επιστροφής τους από ψηφοφόρους όλων των πολιτικών κομμάτων, καθώς περίπου οι μισοί υποστηρικτές του Reform και των Συντηρητικών συμφώνησαν ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το Βρετανικό Μουσείο και να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν τη μεταφορά των Γλυπτών στην Ελλάδα όταν το μουσείο ξεκινήσει την ανακαίνισή του που θα κοστίσει 1 δισ. λίρες, η οποία θα περιλαμβάνει το κλείσιμο της Πινακοθήκης Duveen όπου φυλάσσονται σήμερα.

Στην ερώτηση πώς θα ψήφιζαν σε ένα δημοψήφισμα για το θέμα, το 56% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα επέλεγαν την επιστροφή τους, με μόνο το 22% να ψηφίζει υπέρ της παραμονής τους στο Βρετανικό Μουσείο.

Μια παρόμοια έρευνα πέρυσι έδειξε ότι το 53% των Βρετανών υποστήριζε την επιστροφή τους.

