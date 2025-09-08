Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Ώρα μηδέν για Μπαϊρού - «Καπετάνιος σε καράβι που μπάζει νερά»

Ξεκίνησε η συζήτηση στη γαλλική Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Φρανσουά Μπαϊρού, η οποία όπως όλα δείχνουν θα οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησής του.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός στην ομιλία του έκανε λόγο για «ιστορικό και όχι πολιτικό ερώτημα» και παρομοίασε τον εαυτό του με καπετάνιο σε καράβι που «μπάζει νερά».
Live η συζήτηση στη γαλλική Βουλή
{https://www.youtube.com/watch?v=3AZ6AuJBHsY}
LIVE
«Καράβι που μπάζει νερά»16:50:38
Ο Μπαϊρού συνέκρινε τον εαυτό του με καπετάνιο καραβιού που μπάζει νερά. «Καθήκον μας, πάνω από όλα, είναι να κάνουμε το πλοίο στεγανό», το ταχύτερο δυνατό, συνέχισε.
«Αν θέλουμε να σώσουμε το πλοίο, στο οποίο είμαστε εμείς και τα παιδιά μας, πρέπει να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση», επέμεινε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία που έχει μια ισχυρή Γαλλία. «Η υποταγή στο χρέος είναι σαν την υποταγή διά στρατιωτικής ισχύος. Και στις δύο περιπτώσεις, χάνουμε την ελευθερία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Γαλλία γίνεται κάθε χρόνο πιο φτωχή16:47:31
Οι παλιότερες αποφάσεις για το χρέος έχουν παραβιάσει το συμβόλαιο εμπιστοσύνης μεταξύ γενιών, αφήνοντας τους νεότερους πίσω και αγανακτισμένους με το κράτος, ανέφερε ο Μπαϊρού.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην ανεύρεση δουλειάς και στέγης, τονίζοντας ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο από ηθικής και δημοκρατικής άποψης.
Το χρέος σημαίνει ότι η Γαλλία δουλεύει ελπίζοντας να γίνει πιο πλούσια «αλλά κάθε χρόνο γίνεται λίγο περισσότερο φτωχή», κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί, συμπλήρωσε.
«Όχι πολιτικό, αλλά ιστορικό ερώτημα»16:44:42
Ο Μπαϊρού ξεκίνησε την ομιλία του αναφέροντας ότι κάποιοι από τους επικριτές του πιθανότατα θεωρούν υπερβολικά ριψοκίνδυνη την απόφασή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.
Δήλωσε ότι ο ίδιος πιστεύει το αντίθετο: «Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην παίρνεις ρίσκα, να αφήσεις τα πράγματα να συνεχίσουν ως έχουν», είπε.
Τόνισε στους βουλευτές ότι αντιμετωπίζουν «ένα ερώτημα όχι πολιτικό, αλλά ιστορικό», που θα διαμορφώσει το μέλλον της Γαλλίας.