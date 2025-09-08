Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Ώρα μηδέν για Μπαϊρού - «Καπετάνιος σε καράβι που μπάζει νερά»

Ο Μπαϊρού συνέκρινε τον εαυτό του με καπετάνιο καραβιού που μπάζει νερά. «Καθήκον μας, πάνω από όλα, είναι να κάνουμε το πλοίο στεγανό», το ταχύτερο δυνατό, συνέχισε.

«Αν θέλουμε να σώσουμε το πλοίο, στο οποίο είμαστε εμείς και τα παιδιά μας, πρέπει να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση», επέμεινε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία που έχει μια ισχυρή Γαλλία. «Η υποταγή στο χρέος είναι σαν την υποταγή διά στρατιωτικής ισχύος. Και στις δύο περιπτώσεις, χάνουμε την ελευθερία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.