ΗΠΑ: Γυναίκα απαίτησε και πήρε την μπάλα που κέρδισε πατέρας για τον γιο του - Σφοδρές αντιδράσεις

Η αγνώστων στοιχείων γυναίκα έκανε και άσεμνη χειρονομία προς τους φιλάθλους που την αποδοκίμασαν.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η στάση μιας γυναίκας, η οποία απαίτησε –και τελικά πήρε– μια μπάλα του μπέιζμπολ που είχε πιάσει πατέρας για τον γιο του σε αγώνα στο Μαϊάμι, το περασμένο Σάββατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα των Philadelphia Phillies με τους Miami Marlins, όταν ο Ντρου Φέλτγουελ έτρεξε να πιάσει μια μπάλα που κατέληξε στις εξέδρες ύστερα από χτύπημα παίκτη της ομάδας της Φιλαδέλφειας.

Στο βίντεο φαίνεται ο Φέλτγουελ, καθισμένος λίγο δεξιότερα από το σημείο πτώσης της μπάλας, να την αρπάζει και να τη δίνει στον γιο του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, μια γυναίκα τον πλησιάζει, του φωνάζει και τελικά τον αναγκάζει να της την παραδώσει.

{https://x.com/CollinRugg/status/1964337587889590620}

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρωταγωνιστής του επεισοδίου αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους, με την ίδια, ωστόσο, όχι μόνο να μην μετανιώνει αλλά να κάνει και μια άσεμνη χειρονομία.

«Απλά ήθελα να φύγει» είπε ο πατέρας του μικρού αγοριού για την αντίδρασή του επιμένοντας ότι ο ίδιος ήταν ο πρώτος που άρπαξε την μπάλα .

«Ήταν στο κάθισμα πίσω. Δεν ξέρω αν ήταν όρθια. Ίσως; Αλλά παρακολουθούσα την μπάλα από το σημείο που χτυπήθηκε μέχρι το σημείο που έπεσε σε εκείνο το κάθισμα και ήδη πήγαινα προς τα εκεί και, τυχαία, μόλις πήγα, σταμάτησε σε ένα σημείο και την πήρα» συμπλήρωσε ο Φέλντγουελ.

{https://x.com/JomboyMedia/status/1964373589957706112}

«Δεν την είδα καν να πλησιάζει και όταν άπλωσε το χέρι της προς το μπράτσο μου, απλά φώναξε στο αυτί μου, "Αυτή είναι η μπάλα μου!". Τρόμαξα πολύ και της είπα: "Γιατί είσαι εδώ; Φύγε από εδώ". Και αυτή μου είπε: "Αυτή είναι η μπάλα μου! Την έκλεψες από... Αυτές είναι από τις θέσεις μας". Και εγώ της είπα: "Δεν ήταν κανείς σε εκείνη τη θέση". Εκείνη είπε: "Είναι από εκεί που καθόμασταν¨" και συνέχισε να φωνάζει» συνέχισε με την περιγραφή του επεισοδίου.

Όπως διευκρίνισε, «εγώ απλά ήθελα να φύγει γιατί βρισκόμουν σε δίλημμα: είτε να κάνω κάτι που πιθανότατα θα μετανιώσω είτε να φερθώ σαν πατέρας και να του δείξω πώς να ηρεμήσει την κατάσταση, οπότε αυτό έκανα. Δεν ήμουν πολύ χαρούμενος που έπρεπε να της τη δώσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Εκείνη ήταν τόσο ανένδοτη και φωνακλού και επιμονή και απλά δεν ήθελα να ασχοληθώ άλλο με αυτό».

{https://x.com/VinceVocabulary/status/1964128956988231941}

Μετά το τέλος του αγώνα εκπρόσωπος των Marlins ζήτησε συγγνώμη από το μικρό αγόρι και του έδωσε ένα πακέτο δώρων που περιείχε μπάλες μπέιζμπολ για εκείνον και την αδελφή του, η οποία καθόταν δίπλα του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

