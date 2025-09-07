Games
Πακιστάν: Πέντε νεκροί από ανατροπή πλοιαρίου που μετέφερε πλημμυροπαθείς

Πακιστάν: Πέντε νεκροί από ανατροπή πλοιαρίου που μετέφερε πλημμυροπαθείς Φωτογραφία: AP/A. Rizvi
Οι πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 50 ανθρώπων.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δώδεκα διασώθηκαν σήμερα, όταν ένα πλοιάριο, με το οποίο απομακρύνονταν κάτοικοι από την πλημμυρισμένη επαρχία Παντζάμπ, στο Πακιστάν, ανατράπηκε και βυθίστηκε.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, το πλοιάριο ανατράπηκε στην περιοχή Μουλτάν, λόγω ισχυρών ρευμάτων, αλλά οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες σώθηκαν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Επίτροπος Αρωγής Ναμπίλ Τζάβεντ είπε ότι από την υπερχείλιση των ποταμών Ραβί, Σουτλέτζ και Σενάμπ επλήγησαν περισσότερα από 4.100 χωριά, αναγκάζοντας περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι αρχές έστησαν 423 καταυλισμούς, 512 ιατρικές μονάδες και 432 κτηνιατρικές, για να βοηθήσουν τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα της επαρχίας. Υπολογίζεται ότι 1,5 εκατομμύριο ζώα μεταφέρθηκαν σε άλλες περιοχές.

