Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τον Σι και τον Πούτιν να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και αθανασία (Βίντεο)

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τον Σι και τον Πούτιν να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και αθανασία (Βίντεο) Φωτογραφία: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Ο Πούτιν επιβεβαίωσε αργότερα σε δημοσιογράφους ότι είχε συζητήσει με τον Σι τις προοπτικές για σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου.

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τον Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ να συζητούν για το πώς οι μεταμοσχεύσεις οργάνων θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αθανασία, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης ψιλοκουβεντούλας που είχαν κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους παρέλασης στο Πεκίνο.

Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ περπατούσαν επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας ξένων ηγετών και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ζωντανά πλάνα που κατέγραψαν την ιδιωτική τους συνομιλία. Ενώ κατευθύνονταν προς μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στην πλατεία Τιενανμέν, ο διερμηνέας του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Μετά από ένα σύντομο, μη ακουστό απόσπασμα, ο διερμηνέας πρόσθεσε: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και μπορείς ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία». Ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ήταν εκτός κάμερας, ακούστηκε να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια».

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε αργότερα σε δημοσιογράφους ότι είχε συζητήσει με τον Σι τις προοπτικές για σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου.

Οι δύο ηγέτες έχουν δείξει μικρή πρόθεση να παραιτηθούν από την εξουσία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το 2018, ο Σι Τζινπίνγκ κατάργησε τα όρια της προεδρικής θητείας, ανοίγοντας τον δρόμο για να κυβερνήσει επ' αόριστον. Ο Πούτιν επίσης άλλαξε τη ρωσική νομοθεσία για να του επιτρέψει να παραμείνει στο αξίωμα.

Το 2024, ο Πούτιν έδωσε εντολή για την ίδρυση ενός ερευνητικού κέντρου που ονομάζεται New Health Preservation Technologies, αφιερωμένο στην καταπολέμηση της γήρανσης. Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη «τεχνολογιών που αποτρέπουν την κυτταρική γήρανση, νευροτεχνολογιών και άλλων καινοτομιών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της μακροζωίας».

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Meduza, ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, επί χρόνια έμπιστος συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, ηγείται της έρευνας της Ρωσίας για την αθανασία, ένα θέμα με το οποίο φέρεται να έχουν «εμμονή» αυτός και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του Κρεμλίνου. Το Meduza ανέφερε ότι η Κοβάλτσουκ έχει επενδύσει σε τεχνολογία εκτύπωσης οργάνων που χρησιμοποιεί κύτταρα, τα οποία καλλιεργούνται σε εργαστήριο για την παραγωγή οργάνων αντικατάστασης.

Η μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, η ενδοκρινολόγος Μαρία Βορόντσοβα, έχει λάβει επιχορηγήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από τη ρωσική κυβέρνηση για να μελετήσει την ανανέωση των κυττάρων και τρόπους παράτασης της ανθρώπινης υγείας και μακροζωίας ενώ συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα γενετικής έρευνας που συνδέεται με τον Κοβάλτσουκ. Όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις εναντίον της το 2022, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ηγείτο προγραμμάτων γενετικής αξίας δισεκατομμυρίων που χρηματοδοτούνταν από το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ περπατούσαν δίπλα στον Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο οποίος χαμογελούσε και κοιτούσε προς την κατεύθυνση τους αλλά δεν ήταν σαφές εάν η συνομιλία τους μεταφραζόταν. Αργότερα πλάνα έδειξαν τους τρεις ηγέτες να ανεβαίνουν τα σκαλιά προς την πλατφόρμα για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων AP και Reuters.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κίνα περιελάμβανε 50.000 θεατές και μια μεγάλη επίδειξη στρατιωτικού υλικού, από τανκς και drones μέχρι πυραύλους με πυρηνική ισχύ, μαχητικά αεροσκάφη και stealth.

Η απρέλαση θεωρήθηκε ως επίδειξη ανυπακοής προς τη Δύση. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

Στην επίσημη ομιλία του, ο Σι είπε στο πλήθος ότι ο κινεζικός λαός στέκεται σταθερά «στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Είπε ότι η Κίνα είναι ένα μεγάλο έθνος που «ποτέ δεν εκφοβίστηκε από κανέναν νταή» - σε μια προφανώς συγκαλυμμένη αναφορά στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους - και πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη».

Με πληροφορίες του Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Τραμπ: Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω με τον Πούτιν - Έξαλλος με ερώτηση για τη Ρωσία

Τραμπ: Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω με τον Πούτιν - Έξαλλος με ερώτηση για τη Ρωσία

Διεθνή
«Πόρτα» Κιέβου στην πρόταση Πούτιν: Αυτές είναι οι 7 χώρες για συνάντηση με Ζελένσκι

«Πόρτα» Κιέβου στην πρόταση Πούτιν: Αυτές είναι οι 7 χώρες για συνάντηση με Ζελένσκι

Διεθνή
Η στιγμή που οι Βορειοκορεάτες αφαιρούν κάθε ίχνος του DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν (Βίντεο)

Η στιγμή που οι Βορειοκορεάτες αφαιρούν κάθε ίχνος του DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν (Βίντεο)

Διεθνή
Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Διεθνή

NETWORK

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

healthstat.gr
Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

healthstat.gr