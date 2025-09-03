Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τον Σι και τον Πούτιν να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και αθανασία (Βίντεο)

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε αργότερα σε δημοσιογράφους ότι είχε συζητήσει με τον Σι τις προοπτικές για σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου.

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τον Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ να συζητούν για το πώς οι μεταμοσχεύσεις οργάνων θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αθανασία, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης ψιλοκουβεντούλας που είχαν κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους παρέλασης στο Πεκίνο.

Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ περπατούσαν επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας ξένων ηγετών και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ζωντανά πλάνα που κατέγραψαν την ιδιωτική τους συνομιλία. Ενώ κατευθύνονταν προς μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στην πλατεία Τιενανμέν, ο διερμηνέας του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Μετά από ένα σύντομο, μη ακουστό απόσπασμα, ο διερμηνέας πρόσθεσε: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και μπορείς ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία». Ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ήταν εκτός κάμερας, ακούστηκε να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια».

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε αργότερα σε δημοσιογράφους ότι είχε συζητήσει με τον Σι τις προοπτικές για σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου.

Οι δύο ηγέτες έχουν δείξει μικρή πρόθεση να παραιτηθούν από την εξουσία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το 2018, ο Σι Τζινπίνγκ κατάργησε τα όρια της προεδρικής θητείας, ανοίγοντας τον δρόμο για να κυβερνήσει επ' αόριστον. Ο Πούτιν επίσης άλλαξε τη ρωσική νομοθεσία για να του επιτρέψει να παραμείνει στο αξίωμα.

Το 2024, ο Πούτιν έδωσε εντολή για την ίδρυση ενός ερευνητικού κέντρου που ονομάζεται New Health Preservation Technologies, αφιερωμένο στην καταπολέμηση της γήρανσης. Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη «τεχνολογιών που αποτρέπουν την κυτταρική γήρανση, νευροτεχνολογιών και άλλων καινοτομιών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της μακροζωίας».

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Meduza, ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, επί χρόνια έμπιστος συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, ηγείται της έρευνας της Ρωσίας για την αθανασία, ένα θέμα με το οποίο φέρεται να έχουν «εμμονή» αυτός και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του Κρεμλίνου. Το Meduza ανέφερε ότι η Κοβάλτσουκ έχει επενδύσει σε τεχνολογία εκτύπωσης οργάνων που χρησιμοποιεί κύτταρα, τα οποία καλλιεργούνται σε εργαστήριο για την παραγωγή οργάνων αντικατάστασης.

Η μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, η ενδοκρινολόγος Μαρία Βορόντσοβα, έχει λάβει επιχορηγήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από τη ρωσική κυβέρνηση για να μελετήσει την ανανέωση των κυττάρων και τρόπους παράτασης της ανθρώπινης υγείας και μακροζωίας ενώ συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα γενετικής έρευνας που συνδέεται με τον Κοβάλτσουκ. Όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις εναντίον της το 2022, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ηγείτο προγραμμάτων γενετικής αξίας δισεκατομμυρίων που χρηματοδοτούνταν από το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ περπατούσαν δίπλα στον Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο οποίος χαμογελούσε και κοιτούσε προς την κατεύθυνση τους αλλά δεν ήταν σαφές εάν η συνομιλία τους μεταφραζόταν. Αργότερα πλάνα έδειξαν τους τρεις ηγέτες να ανεβαίνουν τα σκαλιά προς την πλατφόρμα για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων AP και Reuters.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κίνα περιελάμβανε 50.000 θεατές και μια μεγάλη επίδειξη στρατιωτικού υλικού, από τανκς και drones μέχρι πυραύλους με πυρηνική ισχύ, μαχητικά αεροσκάφη και stealth.

Η απρέλαση θεωρήθηκε ως επίδειξη ανυπακοής προς τη Δύση. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

Στην επίσημη ομιλία του, ο Σι είπε στο πλήθος ότι ο κινεζικός λαός στέκεται σταθερά «στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Είπε ότι η Κίνα είναι ένα μεγάλο έθνος που «ποτέ δεν εκφοβίστηκε από κανέναν νταή» - σε μια προφανώς συγκαλυμμένη αναφορά στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους - και πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη».

Με πληροφορίες του Guardian