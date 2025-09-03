Καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου: «Πόλεμος» δηλώσεων και εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Όσα ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι αντιδράσεις Χατζηδάκη - Παπασταύρου.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το έργο με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου θα προχωρήσει, τις τελευταίες ώρες έχουμε εμπλοκή και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον ίδιο να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μιλώντας στους δημοσιογράφους υπογράμμισε ότι η θέση της Κύπρου είναι ξεκάθαρη και ενιαία. «Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητα του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης που είναι ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων». Και συνέχισε: .Από και πέρα θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα έχω ενημερωθεί ότι η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο».

Ερωτηθείς ποιους αφορά είπε «... δεν αναφέρεται σε ποιους. Αλλά επειδή ακούω διάφορα για έργα και μεγάλες δηλώσεις που κάποιοι κάνουν, αυτή η Κυβέρνηση - το είπα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ να το λέω και να το κάνουμε με τις ενέργειες μας - είναι εδώ για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κανένα μα κανένα περιθώριο συζήτησης. Άρα, κάποιοι όταν προβαίνουν σε δηλώσεις να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ειδικότερα όταν αφορά το όνομα, τη φήμη, την αξιοπιστία της χώρας μας, κανένας δεν είναι πάνω από την αξιοπιστία και τη φήμη αυτής της χώρας».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν διαφορές με την Ελλάδα είπε: «Δεν υπάρχουν διαφορές με την Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει».

{https://www.youtube.com/watch?v=pd8B9IQAjp4}

ΥΠΟΙΚ Κύπρου: Το έργο δεν είναι βιώσιμο

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου ανέφερε στην «Καθημερινή της Κύπρου» ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Ο Μάκης Κεραυνός είπε χαρακτηριστικά: «Έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, σε ερώτηση γιατί συζητάμε για το εάν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι, ο υπουργός τόνισε ότι «η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο. Εχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;».

Αναφορικά με τις πληρωμές και τα 25 εκατ. ευρώ που ενέκρινε η ΡΑΕΚ ως ρυθμιζόμενο έσοδο έτους 2025 για τον ΑΔΜΗΕ, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι «με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατ. δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων».

Κωστής Χατζηδάκης: Το έργο αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ επεσήμανε ότι το έργο «είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό» και όχι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, «αφορά τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας», για να προσθέσει πως «κυρίως ωφελημένη θα είναι η Κύπρος, καθώς αίρεται η ενεργειακή της απομόνωση».

Σαφές μήνυμα Παπασταύρου

Από την πλευρά του ο Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε ότι η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την υλοποίηση του Great Sea Interconnector (GSI), της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, είναι συγκεκριμένη και έχει εκφραστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα από όλους τους αρμόδιους φορείς της».

Μάλιστα απαντώντας στον Μάκη Κεραυνού είπε ότι «η Κύπρος στέλνει ένα αμφίσημο μήνυμα και δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά από την κυπριακή πλευρά για την ολοκλήρωση του έργου. Δεν έχουν τεθεί υπόψη της ελληνικής πλευράς οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Κεραυνός».

Και υπενθύμισε ότι «η ΡΑΕΚ ενέκρινε στις 31 Ιουλίου το σχετικό έσοδο των 25 εκατ. ευρώ για την υλοποίησή του έργου και συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΡΑΑΕΥ για την ολοκλήρωση του έργου, σε αντίθεση με τις εν λόγω δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών. Είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της».

Δίνοντας δε, το στίγμα των ενεργειών της χώρας μας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των διασυνδέσεων, ανέφερε: «Είμαστε στην εποχή των διασυνδέσεων, οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η κυβέρνηση έχει στόχο να έχουν διασυνδεθεί τα νησιά μας. Ήδη έχουμε διασυνδεθεί με Κυκλάδες και Κρήτη, και προχωρούμε με περισσότερες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, ενώ παράλληλα, ενισχύουμε τις διεθνείς μας διασυνδέσεις». Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ακόμα, ότι το συγκεκριμένο έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μείζονος σημασίας για την Κύπρο, «γιατί με την ολοκλήρωσή του θα τερματίσει τον ενεργειακό της απομονωτισμό».