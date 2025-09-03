Καλώδιο τέλος

Kάτι δεν πάει καθόλου καλά στη σχέση Αθήνας - Λευκωσίας.

Η δήλωση του ΥΠΟΙΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας Μ. Κεραυνού ότι το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης με την Ελλάδα δεν είναι βιώσιμο και δεν θα συνεχιστεί έγινε δύο μέρες μετά τη διαβεβαίωση που είχε δώσει ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης ότι η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις.

Δύο είναι τα ενδεχόμενα: Είτε οι δύο κυβερνήσεις δεν συνεννοούνται και ούτε καν ενημερώνουν η μία την άλλη για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, είτε υπάρχουν διαφορετικές «γραμμές» και αυτό που παρακολουθούμε είναι μια δημόσια εκδήλωση της διαφωνίας..

Το βέβαιο είναι ότι η οικονομική διάσταση στο συγκεκριμένο έργο είναι μικρότερης σημασίας από τη γεωπολιτική και ότι η απουσία συντονισμού Αθήνας-Λευκωσίας διευκολύνει την Άγκυρα.

Προφανές είναι επίσης ότι γίνονται βιαστικές δηλώσεις από την ελληνική πλευρά για επικοινωνιακούς λόγους ακόμη και σε θέματα που δεν προσφέρονται για δημιουργία εντυπώσεων.

Α.Σ.