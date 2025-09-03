Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Καλώδιο τέλος

eurokinissi eurokinissi
Kάτι δεν πάει καθόλου καλά στη σχέση Αθήνας - Λευκωσίας.

Η δήλωση του ΥΠΟΙΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας Μ. Κεραυνού ότι το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης με την Ελλάδα δεν είναι βιώσιμο και δεν θα συνεχιστεί έγινε δύο μέρες μετά τη διαβεβαίωση που είχε δώσει ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης ότι η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις.

Δύο είναι τα ενδεχόμενα: Είτε οι δύο κυβερνήσεις δεν συνεννοούνται και ούτε καν ενημερώνουν η μία την άλλη για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, είτε υπάρχουν διαφορετικές «γραμμές» και αυτό που παρακολουθούμε είναι μια δημόσια εκδήλωση της διαφωνίας..

Το βέβαιο είναι ότι η οικονομική διάσταση στο συγκεκριμένο έργο είναι μικρότερης σημασίας από τη γεωπολιτική και ότι η απουσία συντονισμού Αθήνας-Λευκωσίας διευκολύνει την Άγκυρα.

Προφανές είναι επίσης ότι γίνονται βιαστικές δηλώσεις από την ελληνική πλευρά για επικοινωνιακούς λόγους ακόμη και σε θέματα που δεν προσφέρονται για δημιουργία εντυπώσεων.

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Εγκαταλείπει το καλώδιο η Λευκωσία - «Δεν είναι βιώσιμο»

Εγκαταλείπει το καλώδιο η Λευκωσία - «Δεν είναι βιώσιμο»

Διεθνή
Προσλήψεις στο μετρό της Αθήνας

Προσλήψεις στο μετρό της Αθήνας

Οικονομία
Χάρης Δούκας: Δεν εκχωρούμε το δικαίωμα σε μια πόλη ανοιχτή και βιώσιμη

Χάρης Δούκας: Δεν εκχωρούμε το δικαίωμα σε μια πόλη ανοιχτή και βιώσιμη

Πολιτική
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών (εικόνες)

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών (εικόνες)

Ελλάδα

NETWORK

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

ienergeia.gr
Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

healthstat.gr
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

ienergeia.gr
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

ienergeia.gr
Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

healthstat.gr
Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

healthstat.gr