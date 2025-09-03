Πήγε σε γάμο και έκλεψε δεκάδες χιλιάδες δολάρια - Μετρητά και επιταγές για το ζευγάρι (Βίντεο)

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του κλέφτη στη δεξίωση του γάμου.

Την ώρα που ο Τζορτζ και η Ναντίν Φαραχάτ διασκέδαζαν με τους 300 καλεσμένους του γάμου τους, ένας άγνωστος άρπαξε από τη δεξίωση δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά και επιταγές που προορίζονταν για το ζευγάρι.

Ο κλέφτης μπήκε στον χώρο της δεξίωσης του γάμου λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής. Αρχικά, κυκλοφορούσε ανάμεσα στους καλεσμένους, αλλά κάποια στιγμή άρπαξε ένα κουτί που είχε μέσα τα χρήματα και τις επιταγές και έφυγε τρέχοντας.

Σε δηλώσεις του το ζευγάρι έχει εκτιμήσει ότι το κουτί περιείχε από 60.000 έως 100.000 δολάρια, σε μετρητά και επιταγές που τους είχαν κάνει δώρο οι καλεσμένοι. Τώρα, η αστυνομία αναζητά αυτόν τον άνδρα, που είναι περίπου 40 ετών.

Η νύφη, η Ναντίν Φαραχάτ, παραδέχθηκε ότι τρομοκρατήθηκε όταν διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος κυκλοφορούσε ανάμεσά τους και άρπαξε τα χρήματα. «Μόλις ανακαλύψαμε τι έγινε, έκλεισε η μουσική, όλα σταμάτησαν αμέσως. Κατέληξα να κλαίω στην πίστα, με τους φίλους και τα ξαδέλφια μου γύρω μου», δήλωσε στο KABC.

Πηγή: ABC News