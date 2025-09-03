Η στιγμή που οι Βορειοκορεάτες αφαιρούν κάθε ίχνος του DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν (Βίντεο)

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν αφήνει τίποτα πίσω του: ούτε καν την τουαλέτα του.

Κανείς ποτέ δεν θα βρει ίχνος από το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν. Ακούγεται απίθανο αλλά τα πλάνα που κυκλοφόρησαν μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το Πεκίνο, ενισχύουν τις φήμες που μέχρι σήμερα υπήρχαν.

Το ασυνήθιστο θέαμα εκτυλίχθηκε την Τετάρτη, λίγο μετά τις συνομιλίες Κιμ Γιονγ Ουν και Πούτιν που ακολούθησαν της μεγαλειώδους παρέλασης στο Πεκίνο, όπου ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επέδειξε την αυξανόμενη διπλωματική επιρροή του έθνους του.

Σε μια σκηνή που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφικό θρίλερ παρά με διπλωματικό πρωτόκολλο, δείχνει το προσωπικό της Βόρειας Κορέας να τρίβει και να απολυμαίνει μανιωδώς κάθε αντικείμενο, που άγγιξε ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη συνάντησή του.

Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμποδίζει τους κατασκόπους να «μυρίσουν» το DNA του

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν λαμβάνει ακραία, αν όχι εμμονικά, μέτρα για να αποτρέψει τους εχθρούς και τους κατασκόπους από την πρόσβαση σε οτιδήποτε προσωπικό του. Κρατάει ακόμη και τα κόπρανά του ασφαλή και κουβαλάει μαζί του τη δική του τουαλέτα, προκειμένου να αποτρέψει τη διαρροή οποιουδήποτε ίχνους του.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν είναι παρανοϊκός όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Έχει μια ολόκληρη λίστα προφυλάξεων για να αποτρέψει τη διαρροή του DNA του. Ταξιδεύει ακόμη και με τη δική του τουαλέτα για να φέρει τα κόπρανά του πίσω στη Βόρεια Κορέα μαζί του ώστε να μην έχει κανείς πρόσβαση ούτε καν σε αυτά. Ενώ όλα αυτά μπορεί να ακούγονται περίεργα, οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι ο Κιμ τα κάνειγια να είναι ο ίδιος και το απομονωμένο έθνος του ασφαλές.

Για τον ίδιο λόγο παίρνει και την τουαλέτα του παντού. Την πήρε μαζί του φέτος, με το αλεξίσφαιρο τρένο με το οποίο ταξίδεψε στην Κίνα για να παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το είχε κάνει το 2018 στη σύνοδο κορυφής Βορρά - Νότου, και στη συνέχεια το 2019 στο Ανόι στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Βόρειας Κορέας, και ξανά το 2022 στη Σιγκαπούρη για μια άλλη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Βόρειας Κορέας.

Το καθεστώς προσέχει να μην αφήνει πίσω του ίχνη του DNA του ηγέτη του σε ταξίδια στο εξωτερικό. Αυτό περιλαμβάνει την ασφαλή φύλαξη των κοπράνων του, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του. Οι ειδικοί λένε ότι εάν διαρρεύσουν πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα που μπορεί να έχει ο Κιμ, αυτό θα πυροδοτήσει χάος και παραφιλολογία που θα μπορούσαν να βλάψουν το καθεστώς.

Η στάχτη και οι γόπες του τσιγάρου του

Ο Κιμ είναι επίσης ιδιαίτερα προσεκτικός στην προστασία του σάλιου του. Το 2019, ενώ πήγαινε στο Βιετνάμ για τη σύνοδο κορυφής Βόρειας Κορέας - ΗΠΑ, το τρένο του σταμάτησε στη Νανίνγκ της νότιας Κίνας. Βγήκε έξω για να καπνίσει ένα τσιγάρο, και η αδερφή του Κιμ Γιο Γιονγκ στάθηκε εκεί με ένα τασάκι για να μαζέψει τη στάχτη και τη γόπα του τσιγάρου. Ο Κιμ έβαλε επίσης το χρησιμοποιημένο σπίρτο πίσω στη θήκη του.

Επίσης, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν χρησιμοποιεί στυλό που δίνονται από άλλες χώρες κατά τη διάρκεια συνόδων κορυφής για να υπογράψει επίσημα έγγραφα και συμφωνίες. Οι αξιωματούχοι του ηγέτη της Βόρειας Κορέας έχουν πάντα μαζί τους τον δικό του στυλό. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η διαρροή των δακτυλικών του αποτυπωμάτων στους κατασκόπους και τους αξιωματούχους της χώρας υποδοχής.

Ούτε σάλιο, ούτε τρίχες

Κατά την επίσκεψή του σε μια ξένη χώρα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει την επιλογή να έχει μαζί του τον δικό του χώρο διαμονής. Έτσι, για να διασφαλιστεί ότι το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένει δεν θα έχει εκκρίσεις από το σώμα του, οι αξιωματούχοι του καθαρίζουν σχολαστικά τα πάντα στο δωμάτιο. Καθαρίζουν επίσης όλα τα σκεύη που χρησιμοποιεί.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν λέγεται πως είναι παρανοϊκός με τα σενάρια για απόπειρες δολοφονίας του. Αν ακιαι η φρουρά του παρακολουθεί για ύποπτους, που ενδεχομένως να προσπαθήσουν να τον βλάψουν, είναι δύσκολο να εντοπίσουν χημικούς παράγοντες. Για το σκοπό αυτό, απολυμαίνουν κάθε επιφάνεια με την οποία αναμένεται να έρθει σε επαφή ο Κιμ. Η καρέκλα του σκουπίζεται πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των μπράτσων και της πλάτης, πολλές φορές. Οι αξιωματούχοι ψεκάζουν ακόμη και το απολυμαντικό στον αέρα για να αφαιρέσουν όλα τα ίχνη από οτιδήποτε θα μπορούσε να τον βλάψει.