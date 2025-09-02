Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση (Εικόνες & Βίντεο)

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση (Εικόνες &amp; Βίντεο) Φωτογραφία: Χ/Xinhua
Εκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στο Πεκίνο είναι ήδη για τον ίδιο λόγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο, μαζί με την κόρη του, Κιμ Τζου Άε, για να παραστεί στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει γίνει ποτέ στην Κίνα.

Καλεσμένος του Σι Τζινπίνγκ στην παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» την Τετάρτη είναι εκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Βλαντιμιρ Πούτιν αλλά και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να κατεβαίνει από το πολυσυζητημένο θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου συνοδευόμενο από την κόρη του. Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είναι η «πιθανότερη» διάδοχος του Κιμ.

Ο Κιμ πέρασε στην Κίνα την Τρίτη με το τρένο του, το οποίο λέγεται ότι περιλαμβάνει ένα εστιατόριο που σερβίρει εκλεκτά γαλλικά κρασιά και πιάτα όπως φρέσκο ​​αστακό. Έφυγε από την Πιονγιάνγκ τη Δευτέρα, αλλά η λόγω της «βαριάς» προστασίας του, ταξιδεύει πολύ αργά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με ταχύτητα... 60χλμ/ώρα έφθασε στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το αργό και πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Με ταχύτητα... 60χλμ/ώρα έφθασε στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το αργό και πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Διεθνή

{https://www.youtube.com/watch?v=TashvATJLT4}

Η κόρη του έχει εμφανιστεί αρκετές φορές δημόσια μαζί με τον πατέρα της από τότε που έκανε το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο του 2022. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες γι' αυτήν είναι πολύ περιορισμένες. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές ακόμα και σχετικά με την ηλικία της. Το 2023, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι πίστευε ότι τότε ήταν περίπου 10 ετών.

{https://twitter.com/zhang_heqing/status/1962890691581014269}

Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν για τη μεγαλειώδη παρέλαση

Σε ό,τι αφορά στην μεγαλειώδη, όπως αναμένεται στρατιωτική παρέλαση, αυτή θα σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο από την επίσημη παράδοση των Ιαπώνων στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η κινεζική παρέλαση έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς επιδιώκει να επιβεβαιώσει την οικονομική και διπλωματική ισχύ του Πεκίνου στη διεθνή σκηνή.

Καθώς οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αποσταθεροποίησαν την παγκόσμια εμπορική τάξη, ο Κινέζος πρόεδρος προσπάθησε να παρουσιάσει την Κίνα ως σταθερό εμπορικό εταίρο. Η παρέλαση στο Πεκίνο είναι ιδανική ευκαιρία για εκείνον να επιδείξει την αυξανόμενη ικανότητα της χώρας του να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ σε οποιαδήποτε σύγκρουση.

Η 70λεπτη εκδήλωση είναι πιθανό να περιλαμβάνει τα τελευταία όπλα της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αεροσκαφών, αρμάτων μάχης και συστημάτων κατά των drones και θα είναι η πρώτη φορά που η νέα δομή δυνάμεων του κινεζικού στρατού, θα παρουσιαστεί πλήρως σε μια παρέλαση.

putin_34ce0.jpg

Ο Σι Τζινπίνγκ θα σταθεί δίπλα στον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια προφανή επίδειξη αλληλεγγύης και προς τους δύο επιτιθέμενους στον πόλεμο της Ουκρανίας. Καλεσμένοι είναι ακόμα 26 αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένων ηγετών από το Ιράν και την Κούβα, ενώ δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικοί θα παρελάσουν σε σχηματισμό στην ιστορική πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου.

Προσκεκλημένοι είναι επίσης ηγέτες από την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ και το Βιετνάμ, μία ακόμα απόδειξη των προσπαθειών του Πεκίνου να ενισχύσει τους δεσμούς με τη γειτονική Νοτιοανατολική Ασία.

kim1_465f5.jpg

Ωστόσο, η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραβρεθεί σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση εδώ και δεκαετίες. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν όταν ο παππούς του, ο ιδρυτής της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ-Σουνγκ, παρευρέθηκε το 1959.

Από την ΕΕ μόνο ένας ηγέτης θα παραστεί, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ενώ η Βουλγαρία και η Ουγγαρία θα στείλουν εκπροσώπους.

fico_babe8.jpg

Η Κίνα δεν έχει επικρίνει την ολοκληρωτική εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και έχει κατηγορηθεί από τη Δύση ότι βοηθά την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας μέσω της προμήθειας υλικών διπλής χρήσης και των αγορών ρωσικού πετρελαίου. Το Πεκίνο το αρνείται αυτό.

Μετά τη συνάντησή τους την Τρίτη, ο Πούτιν χαρακτήρισε τον Κινέζο ομόλογό του ως αγαπητό φίλο, ενώ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τις σχέσεις τους υποδειγματικές.

Από την άλλη η παρουσία του Κιμ αποτελεί αναβάθμιση από την τελευταία παρέλαση της Κίνας για την Ημέρα της Νίκης το 2015, όταν η Πιονγκγιάνγκ έστειλε έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, τον Τσόε Ριόνγκ-χέε. Ο απομονωμένος ηγέτης σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, με την πρόσφατη επαφή του με παγκόσμιους ηγέτες να περιορίζεται στον Πούτιν, τον οποίο έχει συναντήσει δύο φορές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

kim_3dc27.jpg

Τελευταία φορά επισκέφθηκε το Πεκίνο το 2019 για μια εκδήλωση που σηματοδότησε την 70ή επέτειο των διπλωματικών δεσμών μεταξύ των χωρών. Σε αυτό το ταξίδι ταξίδεψε επίσης με τρένο. Η παράδοση των ταξιδιών με τρένο έχει ξεκινήσει από τον παππού του Κιμ, Κιμ Ιλ Σουνγκ - ο οποίος έκανε τα δικά του ταξίδια με τρένο στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη. Ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ταξίδευε με τρένο, επειδή λέγεται ότι φοβόταν τα αεροπλάνα.

Σύμφωνα με ένα νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, το θωρακισμένο τρένο διαθέτει περίπου 90 βαγόνια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Ο «χρησμός» Τραμπ για Πούτιν: Έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, σύντομα οι αποκαλύψεις

Ο «χρησμός» Τραμπ για Πούτιν: Έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, σύντομα οι αποκαλύψεις

Διεθνή
Ο χορός του δράκου και του ελέφαντα φέρνει σε δύσκολη θέση τον Τραμπ

Ο χορός του δράκου και του ελέφαντα φέρνει σε δύσκολη θέση τον Τραμπ

Διεθνή
Πούτιν: Η Ρωσία δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Πούτιν: Η Ρωσία δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Διεθνή
Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Διεθνή

NETWORK

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
8 Συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

8 Συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

healthstat.gr
Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

healthstat.gr
Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

healthstat.gr
Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

healthstat.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr