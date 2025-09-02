Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση (Εικόνες & Βίντεο)

Εκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στο Πεκίνο είναι ήδη για τον ίδιο λόγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο, μαζί με την κόρη του, Κιμ Τζου Άε, για να παραστεί στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει γίνει ποτέ στην Κίνα.

Καλεσμένος του Σι Τζινπίνγκ στην παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» την Τετάρτη είναι εκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Βλαντιμιρ Πούτιν αλλά και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να κατεβαίνει από το πολυσυζητημένο θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου συνοδευόμενο από την κόρη του. Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είναι η «πιθανότερη» διάδοχος του Κιμ.

Ο Κιμ πέρασε στην Κίνα την Τρίτη με το τρένο του, το οποίο λέγεται ότι περιλαμβάνει ένα εστιατόριο που σερβίρει εκλεκτά γαλλικά κρασιά και πιάτα όπως φρέσκο ​​αστακό. Έφυγε από την Πιονγιάνγκ τη Δευτέρα, αλλά η λόγω της «βαριάς» προστασίας του, ταξιδεύει πολύ αργά.

Η κόρη του έχει εμφανιστεί αρκετές φορές δημόσια μαζί με τον πατέρα της από τότε που έκανε το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο του 2022. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες γι' αυτήν είναι πολύ περιορισμένες. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές ακόμα και σχετικά με την ηλικία της. Το 2023, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι πίστευε ότι τότε ήταν περίπου 10 ετών.

Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν για τη μεγαλειώδη παρέλαση

Σε ό,τι αφορά στην μεγαλειώδη, όπως αναμένεται στρατιωτική παρέλαση, αυτή θα σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο από την επίσημη παράδοση των Ιαπώνων στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η κινεζική παρέλαση έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς επιδιώκει να επιβεβαιώσει την οικονομική και διπλωματική ισχύ του Πεκίνου στη διεθνή σκηνή.

Καθώς οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αποσταθεροποίησαν την παγκόσμια εμπορική τάξη, ο Κινέζος πρόεδρος προσπάθησε να παρουσιάσει την Κίνα ως σταθερό εμπορικό εταίρο. Η παρέλαση στο Πεκίνο είναι ιδανική ευκαιρία για εκείνον να επιδείξει την αυξανόμενη ικανότητα της χώρας του να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ σε οποιαδήποτε σύγκρουση.

Η 70λεπτη εκδήλωση είναι πιθανό να περιλαμβάνει τα τελευταία όπλα της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αεροσκαφών, αρμάτων μάχης και συστημάτων κατά των drones και θα είναι η πρώτη φορά που η νέα δομή δυνάμεων του κινεζικού στρατού, θα παρουσιαστεί πλήρως σε μια παρέλαση.

Ο Σι Τζινπίνγκ θα σταθεί δίπλα στον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια προφανή επίδειξη αλληλεγγύης και προς τους δύο επιτιθέμενους στον πόλεμο της Ουκρανίας. Καλεσμένοι είναι ακόμα 26 αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένων ηγετών από το Ιράν και την Κούβα, ενώ δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικοί θα παρελάσουν σε σχηματισμό στην ιστορική πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου.

Προσκεκλημένοι είναι επίσης ηγέτες από την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ και το Βιετνάμ, μία ακόμα απόδειξη των προσπαθειών του Πεκίνου να ενισχύσει τους δεσμούς με τη γειτονική Νοτιοανατολική Ασία.

Ωστόσο, η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραβρεθεί σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση εδώ και δεκαετίες. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν όταν ο παππούς του, ο ιδρυτής της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ-Σουνγκ, παρευρέθηκε το 1959.

Από την ΕΕ μόνο ένας ηγέτης θα παραστεί, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ενώ η Βουλγαρία και η Ουγγαρία θα στείλουν εκπροσώπους.

Η Κίνα δεν έχει επικρίνει την ολοκληρωτική εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και έχει κατηγορηθεί από τη Δύση ότι βοηθά την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας μέσω της προμήθειας υλικών διπλής χρήσης και των αγορών ρωσικού πετρελαίου. Το Πεκίνο το αρνείται αυτό.

Μετά τη συνάντησή τους την Τρίτη, ο Πούτιν χαρακτήρισε τον Κινέζο ομόλογό του ως αγαπητό φίλο, ενώ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τις σχέσεις τους υποδειγματικές.

Από την άλλη η παρουσία του Κιμ αποτελεί αναβάθμιση από την τελευταία παρέλαση της Κίνας για την Ημέρα της Νίκης το 2015, όταν η Πιονγκγιάνγκ έστειλε έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, τον Τσόε Ριόνγκ-χέε. Ο απομονωμένος ηγέτης σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, με την πρόσφατη επαφή του με παγκόσμιους ηγέτες να περιορίζεται στον Πούτιν, τον οποίο έχει συναντήσει δύο φορές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τελευταία φορά επισκέφθηκε το Πεκίνο το 2019 για μια εκδήλωση που σηματοδότησε την 70ή επέτειο των διπλωματικών δεσμών μεταξύ των χωρών. Σε αυτό το ταξίδι ταξίδεψε επίσης με τρένο. Η παράδοση των ταξιδιών με τρένο έχει ξεκινήσει από τον παππού του Κιμ, Κιμ Ιλ Σουνγκ - ο οποίος έκανε τα δικά του ταξίδια με τρένο στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη. Ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ταξίδευε με τρένο, επειδή λέγεται ότι φοβόταν τα αεροπλάνα.

Σύμφωνα με ένα νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, το θωρακισμένο τρένο διαθέτει περίπου 90 βαγόνια.