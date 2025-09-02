Ο Ζελένσκι επιμένει: Η Ρωσία δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου

Βλέπουμε ξανά μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένους τομείς του μετώπου» είπε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του ο Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές, συνεχίζοντας παράλληλα να εξαπολύει μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στη χώρα του.

«Βλέπουμε ξανά μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένους τομείς του μετώπου. Αρνείται να υποχρεωθεί σε ειρήνευση», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είπε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ουκρανικών εδαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, περισσότερα από 50 το πρωί και δεκάδες άλλα απόψε.

Σχολιάζοντας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, τις επαφές του ρώσου προέδρου στην Κίνα, ο Ζελένσκι είπε πως «οι Ρώσοι απέρριψαν ουσιαστικά όσα είπε ο (πρόεδρος των ΗΠΑ) Τραμπ» περί συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Στην Κίνα, ο Πούτιν συνεχίζει τα παραμύθια σαν να μην ευθύνεται ο ίδιος για τον πόλεμο», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι έχει αποδεχθεί την πρόταση Τραμπ για τετ-α-τετ του ουκρανού ηγέτη με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, ως αναγκαίο βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ το Κρεμλίνο διαμηνύει πως δεν έχει καθοριστεί η ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο κορυφής.