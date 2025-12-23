Αλλά τα κύρια ζητήματα παραμένουν άλυτα, σημειώνει ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών.

Εκπρόσωποι της Ρωσίας και των ΗΠΑ συζήτησαν για «τους ενοχλητικούς παράγοντες» στις σχέσεις των δύο χωρών αναφέρει το πρακτορείο Interfax.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε την Τρίτη ότι Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες είχαν συνομιλίες για την εξάλειψη των «ενοχλητικών παραγόντων» στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά τα κύρια ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Ένας ακόμη γύρος τέτοιων επαφών αναμένεται να γίνει στις αρχές της άνοιξης του 2026, πρόσθεσε ο Ριάμπκοφ.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συζυγούν τρόπους επίλυσης μιας σειράς διαφορών που έχουν επηρεάσει τη λειτουργία των πρεσβειών η μία της άλλης. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι οι συνομιλίες αυτές είναι ξεχωριστές από τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας - ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες του Reuters