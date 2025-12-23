Η Ρωσία έχει επανειλημμένα πλήξει το ενεργειακό δίκτυο και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, εντείνοντας τα πλήγματα το χειμώνα ώστε να διακόψει την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση, να εντείνει την πίεση στον εφοδιασμό και την οικονομία και να αυξήσει την πίεση επί του Κιέβου.

Η Ρωσία επιτέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο και στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, προκαλώντας έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης και κάνοντας την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, να απογειώσει μαχητικά αεριωθούμενα για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Στις ειρηνευτικές συνομιλίες, που διεξήχθησαν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, συμμετείχαν αμερικανοί αξιωματούχοι με αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ευρώπης, ενώ πραγματοποιήθηκαν χωριστές επαφές με ρώσους αντιπροσώπους.

Στις 08:20 (ώρα Ελλάδας) αεροπορικοί συναγερμοί κηρύχθηκαν σε όλη σχεδόν την Ουκρανία, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της χώρας. Συντρίμμια έπεσαν κοντά σε κτίριο κατοικιών στην περιοχή Σβιατοσίνσκι του Κιέβου, σπάζοντας υαλοπίνακες, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω του Telegram.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε αριθμό περιφερειών, μεταξύ των οποίων το Κίεβο και η γύρω περιοχή, αφού η Ρωσία επιτέθηκε και πάλι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η ουκρανική ηλεκτρική εταιρεία Ukrenergo ανακοίνωσε «μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» και διευκρίνισε πως οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών θα αρχίσουν μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της ασφάλειας.

Η Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο αφού ρωσικά πλήγματα στοχοθέτησαν περιοχές της δυτικής Ουκρανίας κοντά στα σύνορα.

«Τα μέτρα αυτά είναι προληπτικά και έχουν στόχο να διασφαλίσουν και να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο», δήλωσε μέσω του X η πολωνική Επιχειρησιακή Διοίκηση.

Νεκρό 4χρονο παιδί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα σε μαζικό ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό το ρωσικό χτύπημα στέλνει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους για να πλήξει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα.

Η ίδια δήλωσε μέσω Telegram ότι ενεργειακές υποδομές στο δυτικό τμήμα της χώρας ήταν αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

