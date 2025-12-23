Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε επίσης την «ενίσχυση» της θέσης της Ουκρανίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαιρέτισε την απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών την περασμένη εβδομάδα να εγκρίνουν την παροχή βοήθειας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105 δισεκατομμύρια δολάρια) για την περίοδο 2026-2027.

Όπως έγραψε στο Χ: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την Ουκρανία με τέτοιο τρόπο σε αυτή την, από πολλές απόψεις, αποφασιστική διπλωματική στιγμή» και συμπλήρωσε: «Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις που μπορούν να αλλάξουν ριζικά την κατάσταση και είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η σωστή πίεση στη Ρωσία για χάρη της ειρήνης - κοινή πίεση από όλους τους εταίρους».

Πρόσθεσε επίσης ότι συζήτησε την «ενίσχυση» της θέσης της Ουκρανίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συζητήσεις τις επόμενες ημέρες.

