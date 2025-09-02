Games
Η Βρετανία εξετάζει να βγάλει τους αιτούντες άσυλο από τα ξενοδοχεία και να στεγαστούν σε αποθήκες

Η Βρετανία εξετάζει να βγάλει τους αιτούντες άσυλο από τα ξενοδοχεία και να στεγαστούν σε αποθήκες Φωτογραφία: Alberto Pezzali/ΑP
Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει δεσμευθεί να εκκενωθούν όλα τα ξενοδοχεία στα οποία τώρα διαμένουν πρόσφυγες και μετανάστες ως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η κυβέρνηση Στάρμερ στη Βρετανία εντείνει τις προσπάθειες να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Reform UK του υποστηρικτή του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ. Στο πλαίσιο αυστηροποίησης των κανόνων, εξετάζεται οι αιτούντες άσυλο που σήμερα φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, να μεταφερθούν σε... αποθήκες.

Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει δεσμευθεί να εκκενωθούν όλα τα ξενοδοχεία στα οποία τώρα διαμένουν πρόσφυγες και μετανάστες ως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλαδή ως το τέλος του 2029, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε γίνει γνωστό ποιες θα είναι οι εναλλακτικές στέγασης.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, μιλώντας σήμερα στο LBC, ρωτήθηκε ποιες εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται, είπε: «Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να συρρικνώσουμε ολόκληρο το σύστημα ασύλου. Επομένως, πρέπει να μειώσουμε τους αιτούντες άσυλο, δηλαδή τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται στέγαση. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα. Έχει επιτραπεί η επέκτασή του με τρόπο που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

»Και ναι, θέλουμε να δούμε εναλλακτικές τοποθεσίες, πιο κατάλληλες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων».

Όταν ρωτήθηκε τι εννοούσε με τον όρο «βιομηχανικές εγκαταστάσεις», η Κούπερ είπε ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω. Όταν ο παρουσιαστής, Νικ Φεράρι, την πίεσε, ρωτώντας την αν υπάρχουν σκέψεις οι αιτούντες άσυλο να στεγαστούν σε αποθήκες, η Κούπερ απάντησε: «Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που έχουν εξεταστεί».

Διαδηλώσεις

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είπε ότι θέλει να επιταχύνει τη διαδικασία εκκένωσης των ξενοδοχείων όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο και δήλωσε «κατανοώ απόλυτα για ποιο λόγο ανησυχούν οι άνθρωποι», όταν ρωτήθηκε σχετικά.

AP25243656004164 a55a7

Το ξενοδοχείο Bell Hotel στο Έπινγκ του Έσεξ έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες, αφού ένας αιτών άσυλο που διέμενε εκεί κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση εναντίον μίας έφηβης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

