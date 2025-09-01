Γκρέτα Τούνμπεργκ: Νέα απόπειρα για το ταξίδι προς τη Γάζα - Απέπλευσε ξανά ο στόλος των ακτιβιστών

Ξεκίνησε και πάλι από τη Βαρκελώνη ο μικρός στόλος των ακτιβιστών, που μεταφέρει τρόφιμα στη Γάζα

Η αποστολή ανρθωπιστικής βοήθειας «Global Sumud Flotilla» με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε για τη Γάζα τη Δευτέρα, μετά την αποτυχημένη πρώτη απόπειρα.

Αυτή είναι η δεύτερη προσπάθεια να αποπλεύσει η μικρός στόλος των πλοίων από τη Βαρκελώνη προς τη Γάζα. Νωρίτερα οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι επιστρέφουν λόγω καιρού.

«Πραγματοποιήσαμε μια δοκιμή στη θάλασσα και στη συνέχεια επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σήμαινε καθυστέρηση του απόπλου μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο επιπλοκών με τα μικρότερα σκάφη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αποστολή Παγκόσμιου Στόλου Sumud.

Τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και εκατοντάδες ακτιβιστές στη Λωρίδα της Γάζας απέπλευσαν γύρω στις 20:30 (ώρα Ελλάδας) από τη Βαρκελώνη.

Μεταξύ των ακτιβιστών από δεκάδες χώρες που μετέχουν σε αυτόν τον μικρό στόλο των 20 πλοίων είναι οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνιγχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεθ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και πολλοί Ευρωπαίοι αιρετοί.

Τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla αναμένεται να φτάσουν στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Τα πλοιάρια που απέπλευσαν σήμερα από τη Βαρκελώνη θα ενωθούν στην πορεία και άλλα που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπεμβρίου.