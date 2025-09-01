Blackout στα παγκόσμια ΜΜΕ - Πρωτοφανής διαμαρτυρία για τους θανάτους δημοσιογράφων στη Γάζα

Πάνω από 250 ΜΜΕ έριξαν «μαύρο» στα πρωτοσέλιδά τους και τα προγράμματα μετάδοσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα.

«Σε έναν πόλεμο η αλήθεια είναι πάντα το πρώτο θύμα», έγραψε ο Αισχύλος. Σήμερα, οι θάνατοι των δημοσιογράφων στη Γάζα το αποδεικνύει περίτρανα.

Σε μία πρωτοφανή παγκόσμια κίνηση, πάνω από 250 ΜΜΕ έριξαν «μαύρο» στα πρωτοσέλιδά τους και τα προγράμματα μετάδοσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα

Την πρωτοβουλία διοργάνωσαν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) και το παγκόσμιο κίνημα Avaaz, με περισσότερα από 250 ειδησεογραφικά πρακτορεία από πάνω από 70 χώρες να ρίχνουν «μαύρο» ταυτόχρονα τις πρώτες σελίδες των site τους και να διακόπτουν τις μεταδόσεις τους, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, για να καταδικάσουν τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία απαιτούν τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τα ισραηλινά εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων στη Γάζα, την επείγουσα εκκένωση των δημοσιογράφων που θέλουν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας και την παροχή ανεξάρτητης πρόσβασης στον ξένο τύπο στην περιοχή. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, τα ειδησεογραφικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο συντονίζουν μια μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία αλληλεγγύης προς τους νεκρούς συναδέλφους τους στη Γάζα. Στην εκστρατεία συμμετέχουν επίσης ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι που δημοσίευσαν μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα social media.

Αυτή η πρωτοφανής διαμαρτυρία είναι συνέπεια των θανάτων 220 δημοσιογράφων από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας σε λιγότερο από 23 μήνες, σύμφωνα με στοιχεία των RSF. To Al Jazeera κάνει λόγο για 274.

Μόνο τη νύχτα της 10ης Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έξι δημοσιογράφους σε στοχευμένη επίθεση εναντίον του ανταποκριτή του Al-Jazeera, Anas al-Sharif. Δεκαπέντε ημέρες αργότερα, στις 25 Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε πέντε δημοσιογράφους σε δύο διαδοχικές επιθέσεις. Παράλληλα με αυτές τις δολοφονίες, ο ισραηλινός στρατός έχει απαγορεύσει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν δύο χρόνια τώρα, αφήνοντας Παλαιστίνιους δημοσιογράφους να καλύπτουν τον πόλεμο ενώ βρίσκονται υπό πυρά.

«Με τον ρυθμό που δολοφονούνται δημοσιογράφοι στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς για να σας ενημερώνει. Δεν πρόκειται απλώς για πόλεμο κατά της Γάζας, είναι πόλεμος κατά της δημοσιογραφίας. Οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται, δολοφονούνται και δυσφημούνται. Χωρίς αυτούς, ποιος θα μας ειδοποιήσει για τον λιμό; Ποιος θα αποκαλύψει εγκλήματα πολέμου; Ποιος θα μας δείξει τις γενοκτονίες; Δέκα χρόνια μετά την ομόφωνη υιοθέτηση του ψηφίσματος 2222 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ολόκληρος ο κόσμος γίνεται μάρτυρας της διάβρωσης των εγγυήσεων του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δημοσιογράφων. Η αλληλεγγύη από τα γραφεία σύνταξης και τους δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο είναι απαραίτητη. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε - αυτή η αδελφότητα μεταξύ των δημοσιογράφων είναι αυτή που θα σώσει την ελευθερία του Τύπου. Η αλληλεγγύη θα σώσει όλες τις ελευθερίες» γράφει ο Thibaut Bruttin, Γενικός Διευθυντής των RSF.

Σύμφωνα με την έκκληση που απηύθυναν οι RSF και η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) τον Ιούνιο, τα μέσα ενημέρωσης που συμμετέχουν σε αυτήν την εκστρατεία υποβάλλουν τέσσερα αιτήματα.

- Απαιτούμε την προστασία των Παλαιστινίων δημοσιογράφων και τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα που διαπράττονται από τον ισραηλινό στρατό εναντίον τους στη Λωρίδα της Γάζας.

- Απαιτούμε να επιτραπεί στον ανεξάρτητο ξένο Τύπο πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας.

- Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να φιλοξενήσουν Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που ζητούν εκκένωση από τη Γάζα.

- Καθώς η έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών λαμβάνει χώρα σε οκτώ ημέρες, απαιτούμε ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα και καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να σταματήσει τα εγκλήματα του ισραηλινού στρατού κατά των Παλαιστινίων δημοσιογράφων.

Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί που συμμετείχαν: Mediapart (Γαλλία), Al Jazeera (Κατάρ), The Independent (Ηνωμένο Βασίλειο), +972 Magazine (Ισραήλ/Παλαιστίνη), Local Call (Ισραήλ/Παλαιστίνη), InfoLibre (Ισπανία), Forbidden Stories (Γαλλία), Frankfurter Rundschau (Γερμανία), Der Freitag (Γερμανία), RTVE (Ισπανία), L'Humanité (Γαλλία), The New Arab (Ηνωμένο Βασίλειο), Daraj (Λίβανος), New Bloom (Ταϊβάν), Photon Media (Χονγκ Κονγκ), La Voix du Centre (Καμερούν), Guinée Matin (Γουινέα), The Point (Γκάμπια), L'Orient Le Jour (Λίβανος), Media Today (Νότια Κορέα), N1 (Σερβία), KOHA (Κόσοβο), Public Interest Journalism Lab (Ουκρανία), Il Dubbio (Ιταλία), Intercept Brasil (Βραζιλία), Agência Pública (Βραζιλία), Le Soir (Βέλγιο), La Libre (Βέλγιο), Le Desk (Μαρόκο), Semanario Brecha (Ουρουγουάη)κ.α.

