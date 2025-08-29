Games
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό
Όσα αναφέρει η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου.

Την συμπαράσταση του στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου κ. Δαμιανό, τον οποίο το Πατριαρχείο αναγνωρίζει ως νόμιμο και κανονικό αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο, εκφράζει με ανακοίνωση της η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παράλληλα, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κρήτης, ενώ αναφορικά με την Εκκλησία της Κύπρου καλεί στο Φανάρι τον μητροπολίτη πρώην Πάφου κ. Τυχικό.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εξεδόθη σήμερα, 29 Αυγούστου, μετά την πρώτη ημέρα της τακτικής συνεδρίασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, αναφέρεται:

«α) συνεζητήθη το θέμα της εκκλήτου προσφυγής του Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Πάφου κ. Τυχικού και απεφασίσθη η πρόσκλησις και εμφάνισις αυτού ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την προσεχή συνεδρίαν αυτής περί τα μέσα Οκτωβρίου,

β) απεφασίσθη η έναρξις της διαδικασίας προς αναθεώρησιν του Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Εκκλησίας, κατά τον προβλεπόμενον υπό του ισχύοντος τρόπον,

γ) επί τη αναγνώσει γράμματος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανού, εξεφράσθη η συμπαράστασις προς αυτόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίον θεωρεί αυτόν νόμιμον και κανονικόν Αρχιεπίσκοπον και Ηγούμενον, ενώ εξακολουθεί να αναγνωρίζη το από αιώνων καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά,

δ) τη προτάσει της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, εξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ο Ιερολ. Αρχιδιάκονος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας κ. Αθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Επίσκοπος δε του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ο Πρωτοσύγκελλος αυτού Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, υπό τον τίτλον Κερασούντος».

