Ο Μακρόν ξεκαθαρίζει ότι δεν παραιτείται - «Βρείτε τα», λέει στα κόμματα

«Θα τιμήσω την εντολή του λαού έως την ολοκλήρωση της θητείας», δήλωσε ο Μακρόν.

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της ψήφου εμπιστοσύνης στη γαλλική εθνοσυνέλευση, στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Ο Γάλλος πρόεδρος, στις κοινές δηλώσεις του με τον Φρίντριχ Μερτς, αναφέρθηκε στη νέα πολιτική κρίση που προκάλεσε η απόφαση του πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την εθνοσυνέλευση, με συνέπεια να απειλείται με κατάρρευση η κυβέρνηση.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήδη ζητούν νέες εκλογές, ενώ «φουντώνουν» και οι φωνές που ζητούν παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν.

«Η εντολή μου δόθηκε από τον γαλλικό λαό και κανέναν άλλον. Είναι μια εντολή που θα τιμήσω έως την ολοκλήρωση της θητείας», τόνισε, σύμφωνα με τη Le Monde.

Αρνήθηκε να εμπλακεί στην «πολιτική μυθοπλασία», όπως χαρακτήρισε τη συζήτηση για πιθανή νέα διάλυση της εθνοσυνέλευσης και εκτίμησε ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός αντιμετωπίζει «μία πρόκληση που δεν είναι ανυπέρβλητη». Τέλος κάλεσε τα κόμματα να βρουν τρόπους να συμφωνήσουν για τον προϋπολογισμό.