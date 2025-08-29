Δυνάμεις των IDF ανέκτησαν σορό ομήρου από τη Γάζα

Η σορός του 56χρονου ομήρου ανακτήθηκε μαζί με τα λείψανα ενός δεύτερου ομήρου, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τους IDF.

Οι δυνάμεις των IDF και της Shin Bet ανέκτησαν τη σορό του ομήρου Ilan Weiss σε επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν σε ανάρτησή τους.

Η διαδικασία ταυτοποίησης για τη δεύτερη σορό που ανακτήθηκε συνεχίζεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Abu Kabir. Ο 56χρονος Weiss, σκοτώθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, στο Κιμπούτς Be'eri. Η σύζυγός του Shiri και η κόρη του Noga αρχικά πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας και συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων τον Νοέμβριο του 2023.

Οι IDF ανέφεραν ότι η σύνθετη αποστολή ανάκτησης στη Γάζα πραγματοποιήθηκε από τις δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης με πληροφορίες που παρείχαν η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, η Shin Bet και το Φόρουμ Ομηρών και Αγνοούμενων Οικογενειών. Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την «αποφασιστικότητα και το θάρρος» τους.

Επανέλαβε ότι το Ισραήλ «δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ισραήλ, 48 όμηροι παραμένουν αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Με πληροφορίες του Times Of Israel